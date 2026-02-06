南市水利局完成春節前巡查 確保公共安全衛生





因應春節連續假期來臨，為提供市民朋友及各地遊客友善且舒適的空間，台南市政府水利局落實春節前工地安全衛生巡查，確保春節期間的公共安全衛生，讓市民大眾安心過春節。

水利局除建立春節期間緊急聯繫窗口及危機處理機制外，也由局內副總工程司以上層級主管至各工地針對工地環境整潔、安全衛生巡查及安全管制措施，本次巡查工程包含「臺南市虎尾寮污水下水道系統分支管網及用戶接管工程第一標」、「臺南市安平區安平運河防潮設施改善計畫」、「臺南市劉厝排水中游箱涵截流及功能提升工程」、「臺南市永康區污水下水道系統第二期(PA分區)管線及用戶接管工程第二標」、「後壁區菁寮排水治理工程第三期」、「臺南市新營區興隆寺抽水站機組更新工程」、「臺南市永康區中華路CF幹線新建工程（第三期）」、「柳營區櫻花社區抽水站治理工程」、「虎頭溪排水護岸治理工程(第一標新豐一號橋下游)」等21處施工中工地，檢查結果安全無虞。

水利局表示，春節期間水利局服務不打烊，市民如發現雨污下水道、區域排水等公共設施有損害或者影響交通情事，可撥打「臺南市政府市民服務熱線1999」專線外，水利局亦成立24小時服務專線06-2980263，提供高效率服務。此外，市民朋友亦可下載「臺南水情即時通APP」隨時掌握春節期間天氣水情狀況，有助於活動行程規畫安排，歡迎市民多加利用。

