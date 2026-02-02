南市水利局引進推廣新型充氣防洪利器 強化社區自主防災能量

南市水利局引進推廣新型充氣防洪利器，並於安平水資源環教中心舉行新型防水擋板、氣墊展示及實地演練。（記者李嘉祥攝）

▲南市水利局引進推廣新型充氣防洪利器，並於安平水資源環教中心舉行新型防水擋板、氣墊展示及實地演練。（記者李嘉祥攝）

面對極端氣候帶來短延時強降雨挑戰，臺南市長黃偉哲高度重視社區防災應變能力，並積極推廣新式防汛利器；水利局特於安平水資源環教中心舉行「新型防水擋板、氣墊展示及實地演練」，藉由第一線區公所同仁實際操作提升熟練度，期盼透過防災器材導入，能比傳統砂包更快速、有效地阻絕積淹水，守護市民生命財產安全。

水利局長邱忠川表示，面對瞬間強降雨，爭取防汛時效至關重要；傳統砂包搬運費時且需要較多人力調度，相對消耗防災量能；為強化社區防汛整備效能，黃偉哲市長上任後引進輕量化且組裝迅速的新型防水擋板，運用「L型書架」原理，利用水壓力讓擋板穩固站立，不僅重量僅為砂包的十分之一，組裝速度更比堆疊砂包快上十倍；市府並獲水利署補助採購新型防水擋板逾4100片，已就近配置於各區公所及自主防災社區，市民若有臨時需求可洽詢區公所借用。

邱忠川局長進一步說明，除防水擋板外，市府也參考常見橡皮壩原理，持續添購新式防汛器材－充氣式防洪牆，每座提供防洪高度1公尺，長度10公尺，對於突發性豪雨或天文大潮能發揮「超前部署、即時阻水」關鍵作用，有效將災害損失降至最低。

邱忠川局長強調，市府團隊會持續秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」態度密切觀測水情並做好應變措施，也提醒民眾防災重於救災，平時可多利用臺南市政府官方Line群組或下載「臺南水情即時通APP」，隨時掌握最新水情狀況及氣象情資，提早防災、避災。