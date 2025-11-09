南市水利局強化北門區下水道箱涵結構

南市水利局爭取經費強化北門區雨水下水道箱涵結構，提升防洪效益及維護行車安全。（記者李嘉祥攝）

▲南市水利局爭取經費強化北門區雨水下水道箱涵結構，提升防洪效益及維護行車安全。（記者李嘉祥攝）

為提升北門區防洪效能及守護行車安全，臺南市長黃偉哲向內政部國土管理署爭取五百餘萬元推動「北門區A幹線改善工程（南鯤鯓蒐集水路）」，進行箱涵補強作業，預計十一月底前完工。

水利局長邱忠川表示，北門南鯤鯓都市計畫特定區屬雨水下水道A幹線系統，主要透過台十七線道路下方箱涵集流至南鯤鯓抽水站再排入頭港排水，定期檢查時發現該處箱涵長期受沿海潮汐及高鹽分水質影響，混凝土表面剝落及鋼筋鏽蝕；為確保結構安全啟動補強更新作業，包括打除重建鏽蝕頂板五十公尺及加厚側牆混凝土保護層，以延長使用年限。

邱忠川局長指出，施工期間封閉台十七線鄰近南鯤鯓廟前快車道及分隔島，調撥單一車道通行，預計十一月十五日前恢復；因工區鄰近景點，遊客眾多，呼籲用路人遵守交維人員指揮減速慢行，以維護交通安全，也會持續爭取經費，穩健推動排水改善。