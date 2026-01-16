南市水利局持續推進污水下水道工程 榮獲優良地下管道工程獎二獎項肯定

南市府持續推進污水下水道工程，榮獲優良地下管道工程獎二獎項肯定，水利局團隊代表出席領獎。（記者李嘉祥翻攝）

▲南市府持續推進污水下水道工程，榮獲優良地下管道工程獎二獎項肯定，水利局團隊代表出席領獎。（記者李嘉祥翻攝）

中華民國地下管道技術協會114年「優良地下管道工程獎」得獎名單出爐，臺南市政府水利局提報「113年度臺南市污水下水道管線檢視及更新修繕工程」及「虎尾寮污水下水道系統I幹管污水揚水站工程」等2項下水道工程分別榮獲「優等」與「佳作」獎，16日出席授獎。市長黃偉哲亦肯定水利團隊積極投入「看不到的建設」污水下水道努力成果。

黃偉哲市長強調，南市於民國100年成立直轄市，雖然起步較晚仍然大力推展污水下水道建設，目前已推動安平、虎尾寮、柳營、官田、仁德、永康、安南及新市等8處污水系統，公共污水下水道普及率截至114年底為29.5%、累計用戶接管戶數約22.8萬戶，六都第四；這些「看不到」的污水下水道建設卻是城市進步重要指標，期許水利團隊持續推動，營造良好優質生活環境。

水利局長邱忠川表示，為落實低碳城市政策並推動永續韌性建設，特引進創新技術改善老舊管網，編列約1.5億元辦理「113年臺南市污水下水道管線檢視及更新修繕工程」進行污水管網更新；近期完成的安平區安北路下水道系統面臨「管徑大、距離長、施工條件複雜」等挑戰，施工團隊藉由CIPP 免開挖技術，無需大規模破壞路面，即可在既有管線內形成連續、密合且高耐久的內襯管，每段約有長達280公尺的一次性 CIPP（現地固化內襯管）修復工程，大幅提升結構強度與防滲能力。

邱忠川局長進一步說明，此工程全程採免開挖工法，不僅建立長距離施工典範，也減少施工車輛進出、土方開挖與材料運輸頻率，有效降低碳排、噪音及粉塵污染，將對市民生活的干擾降至最低。

邱忠川局長指出，為克服東高西低地勢限制，順利將部分東區與北區生活污水輸送至虎尾寮水資源回收中心，市府投入逾1.3億元辦理「虎尾寮污水系統I幹管污水揚水站工程」，站體設施位於東和公園內，鄰近主要幹道、人流密集，故採用「壓入式沉箱工法」，降低施工振動與噪音，減少砂湧及地層擾動等損鄰風險，確保周邊道路與既有設施安全無虞；考量市民使用公園感受，亦透過綠化植栽配置及站體外觀設計使設施自然融入其中，確保工程品質與公共安全同時也兼顧都市景觀美化；該工程預計今年2月完工，有助於後續用戶接管工程的推動，提升市民生活品質。