南市水利局治水兼顧品質安全及生態永續 三項工程勇奪城市工程品質金質獎

▲佳里區海埔排水治理工程第一期A標闊寬渠道導入生態友善複式斷面，讓海埔排水同時擁有防洪、生態、交通等多樣性功能。。（記者李嘉祥攝）

「2025年城市工程品質金質獎」得獎名單出爐，臺南市水利局提報的「佳里區海埔排水治理工程第1期A標」、「喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站工程」及「仁德區污水下水道系統第二期分支管網及用戶接管工程第8標」等3項重點工程榮獲「水利工程類－金質獎」獎項；市長黃偉哲肯定水利團隊積極投入治水防洪工程及污水下水道建設的辛苦與努力。

水利局長邱忠川表示，黃偉哲市長重視區域平衡發展及治水建設，為提升佳里區海埔排水周邊營溪里、佳化里及佳興里等區域防洪安全，積極爭取經濟部水利署補助3.48億元，由下往上游分段進行海埔排水整建，工程共分3期，第一期為「佳里區海埔排水治理工程第一期A標」，投入約3200萬元施作180公尺護岸，已於今年1月完工，另將渠寬擴建至12公尺，且導入生態友善複式斷面，增加動物逃生通道，保留綠帶及水防道路，讓海埔排水同時擁有防洪、生態、交通等多樣性功能。

邱忠川局長說，第二階段為延續的320公尺護岸改善亦刻正施工中；最後階段則是1136公尺護岸新建工作，目前已展開用地徵收併工程設計同步進行，以利加速整體改善進度；第一期工程成功通過丹娜絲颱風及0802豪雨等考驗，明顯改善積淹水面積與退水時間，深受地方居民肯定。

邱忠川局長指出，配合喜樹灣裡市地重劃，市府投入約4.55億元辦理的「喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站工程」，已於去年8月完工，並依當地地名命名為「喜灣抽水站」，配置5部豎軸式抽水機、5組迴轉式撈污機及2部發電機，可連續運轉48小時以上，總抽水量可達每分鐘1800噸，搭配智慧化圖像監控系統與AI助理幫手，精簡人力並提高操作即時性與正確性，大幅提升聚落保護標準。

另外，「仁德區污水下水道系統第二期分支管網及用戶接管工程第8標」則為完善仁德區污水下水道系統，利用密閉管線收集家用污水至仁德水資源回收中心處理，污水處理後可提供非民生用水使用，確保水環境再生及資源永續利用，此次完成推進管線5619公尺、連接管9144公尺及用戶接管1654戶，並施作後巷彩繪提升污水接管價值及美化巷道環境。

黃偉哲市長強調，治水建設除需顧及施工品質與安全，也要兼顧生態永續發展與資源循環再利用等目標，避免積淹水危害的發生，更不可以忽略「看不到」的污水下水道建設工程，期許水利團隊持續努力，為市民建構優質生活環境。