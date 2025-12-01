南市水利局爭取經費施作官田區湖山排水應急工程 強化防洪韌性守護安全

南市水利局爭取經費施作官田區湖山排水應急工程，將土堤新建為半重力式護岸，強化防洪韌性守護安全。（記者李嘉祥攝）

【記者李嘉祥／台南報導】近年來全球氣候變遷加劇，極端降雨事件日益頻繁，為減少強降雨對臺南市官田區湖山排水護岸造成的侵蝕與破壞，並確保沿岸居民、農田及財產安全，市長黃偉哲指示水利局啟動應急整治工程，並要求兼顧防洪安全、生態保育與環境永續發展，維護臺南優質水環境。

水利局長邱忠川表示，黃偉哲市長任內投入1530萬元辦理湖山排水護岸整建，113年底再爭取經濟部水利署補助2800萬元持續推動「官田區湖山排水應急工程」，將土堤新建為半重力式護岸，改善排水路長度約280公尺，該工程自今年3月開工，歷經丹娜絲颱風及0802豪雨仍全力趕工，預計於114年底前如期完工，不僅能強化渠道穩固與堤防安全，更能有效防止土方流失。

邱忠川進一步說明，湖山排水屬番子田排水系統，集水區源自六甲區赤山巖，水路流經六甲、官田一帶後匯入葫蘆埤，全長約4900公尺，集水面積約1200公頃，其地形多為丘陵與埤塘，周邊以農田與天然土堤為主；市府持續推動排水整治並針對人口稠密地區優先辦理護岸新建工作，但隨著極端降雨機率增加，山區暴雨或連日豪雨易造成局部積水，加劇坡地土方沖刷風險，危及民眾生命財產安全。

邱忠川局長指出，黃偉哲市長於113年凱米颱風後立即向水利署爭取前瞻基礎建設水安全計畫補助，獲核定經費2800萬元，水利局分析水理條件後，最終採用半重力式護岸鞏固低水基礎，坡腳覆土提供生態復育，並保留背填土堤後培高培厚設計，使其兼顧生態與日後清疏維護便道等功能，而不封渠底設計可提供多種水生及兩棲類生物棲息環境，促進恢復排水生態活力。

黃偉哲市長強調，治水工作非一朝一夕可以達成，基礎建設更要不斷精進，感謝地方於此項工程施作時協助提供施工便道，對於施工期間造成鄰近農路短期不便也請居民體諒與包容，市府未來會持續爭取中央資源，賡續推動湖山排水系統性整治，強化防洪韌性，打造臺南成為更安全宜居城市。