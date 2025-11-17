南市水利局落實出流管制計畫審查及監督，把關中西區產學地開發不淹水。（記者李嘉祥攝）

極端氣候日漸嚴重，短延時強降雨引發地區性積淹水威脅與日俱增，為避免大型土地開發利用行為影響周邊區域排水衍生水患問題，臺南市政府水利局積極落實出流管制計畫審查及監督作業，要求土地利用面積大於1公頃開發案件需依法提送出流管制計畫，經審查核定後方可施工。

水利局長邱忠川表示，市府配合產業發展趨勢，計畫將中西區學產地變更為產業專用區及住宅區，面積約30.23公頃，藉此活化學產基金土地，並引入半導體科技研發與數位及智慧服務產業，提升地方產業發展及多元性；於都市計畫變更階段，已依據「水利法」規定擬具出流管制規劃書送水利局審查通過，總核定滯洪池量體48125立方公尺，後續於都市計畫變更通過後，需再依水利法提送出流管制計畫並經審查核定後開發單位才能進場施工。

邱忠川局長進一步說明，出流管制概念為藉由設置滯洪池、蓄水設施，將開發後額外增加的地表逕流滯蓄於基地內，不得將其任意移轉至他處；以此開發案為例，區內雨水經由開發區內街廓側溝收集後先流入基地內的滯洪池，由滯洪池吸納開發後額外增加地表逕流，等降雨停止後再將滯洪池內水量排出至民權路4段下水道，最終流入鹽水溪，藉此保障基地周邊南側民權路及西側華平路住宅區不因開發受到影響。

邱忠川局長指出，因應氣候變遷極端降雨情形，水利局針對湖美社區一帶排水系統部分規劃辦理「中西區 C3 抽水站改建工程」，將增設5台5.0 cms 抽水機組、撈污及輸送設備、5組直提式閘門及站用發電等機電設施，並興建地下二層、地上三層的抽水站體，提升整體抽排能力，完工後可保護約74公頃區域，並強化湖美社區及周邊排水系統效益，相關計畫已提報中央國土署氣候變遷調適計畫爭取經費。

邱忠川局長強調，開發計畫如依水利法規範做好出流管制，既可促成經濟發展，亦不會造成基地周邊區域淹水危害，水利局會以最嚴謹態度落實審查開發計畫，並於開發案各階段加強查核，嚴格把關審核，共同打造韌性臺南。