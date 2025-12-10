南市水利局表揚 丹娜絲風災房屋修繕協力廠商

南市水利局長邱忠川頒發感謝狀，表揚協力廠商於丹娜絲風災期間配合市府全力投入房屋修繕，讓災民免於受風雨侵擾。（記者李嘉祥攝）

▲南市水利局長邱忠川頒發感謝狀，表揚協力廠商於丹娜絲風災期間配合市府全力投入房屋修繕，讓災民免於受風雨侵擾。（記者李嘉祥攝）

今年丹娜絲颱風重創南臺灣，行政院雲嘉南前進指揮所進駐臺南市政府加速災後復建進度，如今修復工作已達階段目標，水利局長邱忠川特代表市長黃偉哲頒發感謝狀予參與修繕協力廠商，感謝於汛期工班、人力吃緊狀況下，仍秉持熱愛鄉土與關懷鄉親情懷協調施工進度及積極參與房舍復原工作，展現「政府就在身邊」行動力，也修復鄉親信心與生活。

邱忠川局長逐一向到場的修繕廠商致謝。他表示，丹娜絲風災後黃偉哲市長指示啟動跨局處修繕機制，其中七股區是受災最嚴重地區之一，許多破損房屋緊急以帆布覆蓋，但禁不住下一次風雨；水利局除全力防救災外，也認養七股區屋頂媒合修繕任務，媒合專業施工團隊，全力協助災民恢復家園。

邱忠川局長說，七股區公所共收到三百卅一件修繕登記申請，經逐戶會勘、溝通，共計媒合十三家廠商協助屋主修繕，並有一位建築師義務監造，媒合後依照各住戶意願有七十五戶簽約，歷經三個多月努力終於完成修繕作業，讓受災居民重建家園，免受風雨侵擾。

邱忠川局長強調，此次災後修繕展現市府團隊效率，建立統一定價與公開透明媒合機制讓災民安心，並讓弱勢住戶得到保障，也感謝大福營造、方章營造、仕強營造、古鎰統包工程、特工隊營造、彩藝廣告企業社、清築營造、富沛永續企業工程、順茂鋼鋁、鼎漢工程、鋕昇營造工程、權聖企業、百強土木包工業等十三家參與修繕廠商與陳國崇建築師熱心參與，見證風雨無情、人間有愛善行。