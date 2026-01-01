南市水利行政業務考核績效優異 減少淹水面積及減少地層下陷，榮獲全國第一，展現卓越治理成果

記者許旗成/台南報導

臺南市政府水利局在近期中央主管機關的年度考核中，憑藉著嚴謹的行政效能與創新的管理措施，在「溫泉業務」、「違法水井處置」、「環境敏感區查詢」、「水質水量保護區」、「出流管制」等多項關鍵水利行政業務上表現優異，多項成績名列前茅甚至全國第一。黃偉哲市長表示，這不僅展現了市府團隊在水資源治理上的專業，更為臺南市民打造了一個安全、永續的宜居環境。



水利局指出，水利行政的業務涵蓋廣泛，攸關城市發展與環境安全的關鍵環節。其中，「出流管制」是平衡城市開發與防洪安全的重要機制。隨著臺南市近年來經濟與建設快速發展，土地開發案增加，為避免開發行為導致地表逕流增加，進而轉移淹水風險至鄰近地區，水利局嚴格執行出流管制計畫審查。透過要求開發單位設置滯洪池或雨水貯留設施，確保開發後的排水量不超過開發前，成功達成「開發不造成淹水風險移轉」的目標，截至今(114)年11月底為止，已受理申請約220件申請案件，累積總核定滯洪量已超過2,460萬立方公尺，滯洪池累積開發量體全台第一，出流管制政策在削減洪峰、減輕排水負擔上已具顯著成果，讓城市進步與防洪韌性得以並存。

而在地下水資源保護方面，水利局透過積極的「違法水井查處」與「水井納管輔導」，有效遏止了超抽地下水可能引發的「地層下陷」危機，這項工作不僅保護珍貴的地下水資源，更直接維護國土安全與市民的財產保障，根據最近一次全國性統計資料顯示，台南市沿海與內陸管制區的地層下陷速度已呈現顯著趨緩趨勢，台南市更為中南部縣市唯一無顯著地層下陷區之城市，114年考核成績全國名列前茅。此外，針對轄內的「溫泉業務」，市府也展現了優異的管理績效，從源頭監測到業者輔導，確保溫泉水資源的永續利用，並杜絕違規開採，促進觀光產業的良性循環，獲得全國考評分組第一佳績。

除了防洪與地下水管理，水源品質的維護更是重中之重。水利局在「水質水量保護區」業務上，落實高密度的巡查機制，並結合「環境敏感區查詢」快速釐清土地是否位於敏感區，避免不當開發行為造成污染水源，為大臺南地區的飲用水安全嚴格把關，經內政部國土管理署「環境敏感地區單一窗口查詢工作案」評比成績為全國236行政機關中112年度第1名、113年度第4名特優成績。此外，針對位於保護區內的居民權益，水利局在「水源保育回饋金」執行上透過妥善運用回饋金，不僅補償了受限地區居民的權益，更將部分經費用於公共設施維護與保育計畫，強化了在地居民共同守護水源的意願，形成政府與民間合作的雙贏局面，今年度也獲得中央查核零缺失佳績。

對於水利團隊努力獲得優異成績，臺南市長黃偉哲表達了高度肯定與期許。黃偉哲強調：「水是城市的命脈，而看不見的水利行政工作，則是城市安全的基石。」，市長也期許，未來市府團隊要持續精進，防洪治水已不再只是築堤蓋壩，更需要透過精準的「軟體管理」來達成，在經濟發展與環境保育之間取得最佳平衡。從嚴格的出流管制來因應強降雨，到保護地下水及水源區以確保水質純淨，每一個環節都環環相扣。市府將持續為市民守護家園，打造一個「不缺水、不淹水、喝好水」且親近水環境的韌性城市。