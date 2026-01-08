南市水利行政業務考核績效優異

市府嚴查違法水井杜絕超抽地下水，保護地下水資源。（水利局提供）

記者陳佳伶／新營報導

南市水利局在「溫泉業務」、「違法水井處置」、「環境敏感區查詢」、「水質水量保護區」、「出流管制」等多項關鍵水利行政業務表現優異，經中央主管機關的年度考核名列前茅，水資源治理上的專業，打造台南為安全、永續的宜居環境。

水利局指出，隨著土地開發案增加，為避免開發行為導致地表逕流增加，轉移淹水風險至鄰近地區，嚴格執行出流管制計畫審查；要求開發單位設置滯洪池或雨水貯留設施，確保開發後的排水量不超過開發前，成功達成「開發不造成淹水風險移轉」的目標，已受理申請約二百餘件申請案件，累積總核定滯洪量已超過二千四百多萬立方公尺，滯洪池累積開發量體全台第一，出流管制政策在削減洪峰、減輕排水負擔具顯著成果。

北安商業區市地重劃區依水利法出流管制規定設置滯洪池。（水利局提供）

地下水資源保護方面，透過「違法水井查處」、「水井納管輔導」，有效遏止超抽地下水可能引發的「地層下陷」危機，根據最近一次全國性統計資料顯示，台南市沿海與內陸管制區的地層下陷速度已呈現顯著趨緩趨勢，台南市是中南部縣市唯一無顯著地層下陷區城市，去年考核成績全國名列前茅。

水利局說，對轄內「溫泉業務」，從源頭監測到業者輔導，確保溫泉水資源的永續利用，並杜絕違規開採，促進觀光產業的良性循環，獲得全國考評分組第一佳績。

在「水質水量保護區」落實高密度的巡查機制，並結合「環境敏感區查詢」快速釐清土地是否位於敏感區，避免不當開發行為造成汙染水源，為大台南地區的飲用水安全嚴格把關，經國土管理署「環境敏感地區單一窗口查詢工作案」評比成績，在全國名列前茅。

針對位保護區內的居民權益，在「水源保育回饋金」執行上透過妥善運用回饋金，補償受限地區居民的權益，並將部分經費用於公共設施維護與保育計畫，強化在地居民共同守護水源的意願，也獲得中央查核零缺失佳績。

水利局說，防洪治水不再只是築堤蓋壩，更需要透過精準的「軟體管理」達成，從嚴格出流管制，到保護地下水及水源區以確保水質純淨，將持續努力，打造「不缺水、不淹水、喝好水」、親近水環境的韌性城市。