南市水映南瀛計畫 推5條主題遊程
▲南市觀旅局長林國華宣布三大埤塘五條主題遊程、八款套票即上架開賣，邀民眾跟著KOL深度體驗埤塘慢旅行。（記者李嘉祥攝）
臺南市政府觀光旅遊局結合交通部觀光署辦理「水映南瀛」計畫，串聯虎頭埤、德元埤及葫蘆埤三大埤塘推出五條主題特色遊程及八款周邊特色套票，結合導覽解說、手作體驗、水域活動與地方美食，十二日於市府舉行宣傳會，觀旅局長林國華宣布遊程與套票正式上架開賣，邀民眾深入柳營、新化及官田，感受最具在地特色的埤塘慢旅行。
KOL台南人帶路、KOL跟著阿瑋去旅行、KOL羊男，有意思、KOL艾瑪斯、查畝營文史觀光發展協會等遊程套票參與業者與臺南觀光公協會代表均出席，邀請民眾來臺南體驗埤塘旅行。
市長黃偉哲表示，臺南有豐富埤塘資源，不僅兼具生態、休憩與景觀功能，更承載地方產業與生活文化；特色遊程與套票串聯虎頭埤、德元埤及葫蘆埤三大埤塘，打造深度體驗與在地特色旅遊模式，讓旅客以更輕鬆方式深入探索，也帶動地方觀光消費與產業發展。
林國華局長說，遊程以「五感輕旅行」為主軸，與地方協會、在地店家及旅行社合作，串聯柳營、新化及官田區等三大區域推出五條特色主題路線，並邀十五位累積超過百萬人次網路聲量的旅遊KOL實地踩線拍攝，透過社群影像分享德元埤風車漫舟、虎頭埤環湖遊憩及葫蘆埤凌波橋等特色景點，歡迎跟著KOL腳步探索臺南埤塘魅力。
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