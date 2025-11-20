南市水果店客製化果汁價差爭議 市府法制處消保官查核要求明確揭露

南市水果店客製化果汁價差爭議 市府法制處消保官會同經發局、衛生局前往查核，要求業者應明確揭露，以維護消費權益。（記者李嘉祥攝）

▲南市水果店客製化果汁價差爭議 市府法制處消保官會同經發局、衛生局前往查核，要求業者應明確揭露，以維護消費權益。（記者李嘉祥攝）

臺南水果以香甜馥郁聞名，使用在地鮮果製成的果汁深受市民及遊客喜愛，但近日有民眾反映於在臺南某家水果店購買3杯果汁共750元，晚間致電詢問時卻又改口為660元，價格落差大，引發消費疑慮。臺南市政府法制處消保官特會同衛生局、經濟發展局前往該間店家查察；經查，該業者未明確揭露價格內容，造成消費者難以事前掌握費用。對此，南市府消保官要求明確揭露，以確保消費者權益。

南市法制出消保官表示，該間店家內牆上雖有一般品項的標示價格（如酪梨牛奶70元、加布丁90元，葡萄牛奶80元、哈密瓜牛奶80元等），但針對客製化品項（如不加水原汁、混合兩種以上水果、加布丁或其他配料等）並未明確揭露價格內容，造成消費者難以事前掌握費用；消保官已要求明確揭露，以確保消費者權益。

法制處也說明，雖然業者表示「在製作客製化果汁前均會告知價格並取得消費者同意」，但未事先標示清楚價格，仍會引發爭議；依《消費者保護法》第4條規定，企業經營者應提供充分且正確的資訊，以維護交易公平；市府會持續追蹤涉案業者改善情形，並加強宣導食品與商品標價義務，保障消費者選擇權及消費資訊透明度，避免類似糾紛再度發生。

法制處並指出，此次同步抽查臺南2家知名水果店，均具備完整明確的價格標示，包括原汁、加料等費用，未發現類似爭議。