南市永康區中華路遇陣雨排水不及 水利局協力區公所緊急處理暢通溝渠

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

南市水利局調度機具協助永康區公所清除中華路側溝堵塞物。工作人員冒雨趕工，讓降雨逕流可順利排入。（記者李嘉祥攝）

▲南市水利局調度機具協助永康區公所清除中華路側溝堵塞物。工作人員冒雨趕工，讓降雨逕流可順利排入。（記者李嘉祥攝）

受鋒面接近及西南風增強影響，臺南市自8日起多區有間歇性大雨，其中永康區陣雨造成鄰近中華路及中華二路口部分路段有積水情形，水利局長邱忠川對此相當重視，指示立即派員確認雨水下水道排洪功能，9日下午並緊急調度機具協助永康區公所順利排除阻礙物，以利降雨順利排除。

水利局長表示，經勘查下水道排洪功能順暢，協助永康區公所確認側溝排水情形時，發現中華路側溝被沙包、油污皂化等硬塊阻塞，導致地表逕流無法順利排入雨水下水道，水利局立即緊急調度大型機具到場進行搶險作業，順利排除阻礙物，讓降雨逕流可即時順利排入側溝，再流入雨水下水道，也提醒用路人經過此路段時，請注意行車安全。