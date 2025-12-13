南市永康區網寮里活動中心動土 提供優質活動與關懷空間打造全齡友善社區

南市副市長趙卿惠、民政局長姜淋煌、永康區長李皇興及立委、議員主持永康區網寮里活動中心動土儀式，期盼完工後提供優質活動空間。（記者李嘉祥攝）

臺南市永康區網寮里活動中心新建工程13日舉行動土典禮，副市長趙卿惠代表市長黃偉哲主持，民政局長姜淋煌、永康區長李皇興及立委陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇，議員林燕祝、林冠維、朱正軒、李鎮國、陳秋萍及各議員服務處代表、里長與里民等均出席見證。

市長黃偉哲表示，網寮里活動中心興建是回應地方需求、提升生活品質的重要一步，未來完工啟用後將成為居民交流、學習與支持的核心據點，市府也會持續推動永康地區朝向更宜居、更友善的城市生活邁進。

趙卿惠副市長感謝立委及議員爭取經費，支持市府一里一活動中心政策，也宣布網寮里活動中心預計在後年正月落成。

姜淋煌局長指出，網寮里多為住宅區，人口成長迅速已超過8000餘人，但轄內長期缺乏適合舉辦集會及長者關懷活動空間，僅能使用里辦公處或另向寺廟借用場地，文康活動及長者關懷服務品質受限，新建案可大幅提升地方公共服務量能，強化社區韌性。

李皇興區長說明網寮里活動中心為遞上二層建築，總工程經費4640萬元，工期約360天，一樓為大禮堂可舉辦各式活動與政令宣導，二樓預留空間作為日照或公托使用，完工後除可提供更完善的集會及活動空間與長者服務場域，並將結合社福與災害防救功能，落實市府推動的「全齡適居、共榮友善」願景，未來區公所也會持續將透過多元服務與活動，強化社區意識及公共服務效能。