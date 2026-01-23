南市永康年貨街起跑 人潮擠爆臘肉香腸攤

過年腳步近了，台南官方主辦的永康眷村年貨大統，今天（23）登場。（圖／東森新聞）





過年腳步近了，台南官方主辦的永康眷村年貨大統，今天（23）登場，一連三天吸引滿滿人潮，其中人氣最夯的就是賣香腸、臘肉、獅子頭的攤位，人潮排到轉角，特別的是，現在還有古早童玩手作攤位，不少民眾也專程帶小朋友來回憶他們小時候玩的玩具。

永康年貨大街攤商：「排隊從那邊排，從那邊排喔。」

人潮排到轉角，大家全都是衝著，年貨的臘肉、香腸跟獅子頭而來，架上一度被掃光。永康年貨大街攤商：「目前看起來年潮是很多還不錯，獅子頭、臘肉、香腸，那我們還有賣粽子，對對對那我們其實都有實體店面，大家可以安心的來購買。」

廣告 廣告

永康年貨大街攤商：「來喔，看看喔，可以裡面挑。」

還有專賣馬到成功、馬上有錢的春聯攤，人氣也很旺，位在永康的年貨大街率先開跑，只有三天，民眾把握時間，採買年貨。採買民眾vs.記者：「有買到想要的東西，（覺得這個年味怎麼樣），有啊，有感受到。」

採買民眾：「感覺不錯，特別來逛年貨大街。」

100多個攤位，其中一攤港式傳統手工餅，素食的有銀杏跟猴頭菇，還有廣東燒臘口味，就連梅干扣肉都有。永康年貨大街攤商vs.記者：「一年我們只做一次，（今天買氣怎麼樣），今天買氣還可以。」

除了吃的，還有這一攤也是超人氣，古早現做蚱蜢口哨。民眾vs.記者：「（小時候有玩過這邊嗎），沒有。」

民眾：「這個古早味的很特別，我小時候就是玩這個長大的，現在都比較少了，現在帶我女兒來感受一下我小時候的氛圍。」

永康年貨大街現場也發放紅包袋跟春聯吸引民眾來排隊。台南市經發局市場處秘書彭凌峰：「隨時隨地所有時段都有活動的演出，我們這一次也邀請了100多攤的年貨攤來共襄盛舉。」

過年的腳步近了，除了永康年貨大街，台南新化年貨大街在2月10日到16日登場，高雄三鳳中街在1月31日到2月14日，屏東勝利星村跟中央市場也有年貨大年，想採買的民眾不妨把握時間，走走看看，買年貨過好年。

更多東森新聞報導

農曆春節將至！淡水警防搶演練 守護北海岸

年終「鈔」香！ 台積員工醒來2個月年終入帳

獨家／傳簡訊向客拜年 名店遭檢舉「違反個資法」

