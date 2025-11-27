南市永康轉運站 啟用

南市長黃偉哲、交通局長王銘德、永康區長李皇興及交通部嘉義區監理所、立委林俊憲及議員等聯合為永康轉運站揭幕啟用。（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲、交通局長王銘德、永康區長李皇興及交通部嘉義區監理所、立委林俊憲及議員等聯合為永康轉運站揭幕啟用。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府與交通部公路局共同推動的「永康轉運站」昨（二十七）日正式啟用，為永康地區公共運輸再添新亮點，服務範圍不僅永康與鹽行地區，更與和順轉運站串聯，轉乘動線延伸至安南地區，打造更安全便利公共運輸環境。

市長黃偉哲表示，過去民眾常需在省道邊等車，永康轉運站完工後大幅提升候車安全，讓永康區具備更現代化公共運輸環境；擔任市長後積極推動公共運輸據點建設，近年陸續完成和順、仁德及永康轉運站，平實轉運站也在施工中，未來將強化區域交通串連，並帶動大眾運輸使用率。

嘉義區監理所長張耀輝說，九十九年起透過公路公共運輸計畫補助南市共二五三件案件，總金額達四十五點八七億元；其中補助臺南、麻豆、關廟、新營、和順及永康轉運站等六處轉運站經費約三億元；永康轉運站啟用後進駐七條國道客運與四條市區公車路線，是南市重要交通樞紐。

交通局長王銘德指出，市府於永康物流及轉運專區內規劃永康轉運站，設置八席大客車月台、百席機車停車位，還有計程車排班區與自行車站點，提供多元交通選擇，也提升候車品質與轉乘動線，搭配永安路拓寬、市地重劃等工程陸續到位，永康地區整體交通環境將更臻完善。

公運處也說明永康轉運站以低碳轉運概念設計，主體以鋼構造為核心，在低建蔽率限制下打造通透明亮、自然通風站體環境，棚架上方更配合綠能政策，設置太陽能光電棚，兼顧節能、減碳與地方特色，曾榮獲國家卓越建設獎最佳規劃設計類優質獎。