南市永華運動中心頒體育績優獎助金

南市永華國民運動中心頒發體育績優獎助金，體育局長陳良乾肯定獲獎選手優異表現。（記者李嘉祥攝）

臺南市永華國民運動中心委外營運廠商喬鑫公司辦理「一一四年度體育績優獎學金」頒獎典禮，體育局長陳良乾代表市長黃偉哲表揚六十三位各級學校優秀選手，肯定其於運動競技與平日訓練上傑出表現，也讚許私人企業持續回饋基層體育發展義舉。

南市永華國民運動中心自一零七年起委由喬鑫公司經營管理，為鼓勵優秀運動選手精進及提升專業運動知能，永華國民運動中心每年編列廿萬元運動獎學金，作為績優選手獎勵與支持，透過實質資源協助選手安心訓練、持續突破自我，同時厚植南市競技運動實力。

陳良乾局長表示，永華國民運動中心不僅提供市民優質運動空間，營運團隊喬鑫公司也配合市府政策推動多元化課程與投入基層運動發展，經營績效獲好評，建立良好公私合作模式，也希望喬鑫的投入能起拋磚引玉之效，帶動更多私人企業加入支持南市運動發展行列，提升全市體育運動風氣。