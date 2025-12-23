南市法制處通盤檢討法令 保障民眾權益

南市法制處通盤檢討法令，保障民眾救濟權益及落實消費者保護，建構良善法治城市，圖為與南臺科大合作舉辦政法學及消費者保護法制研討會。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府法制處今年度持續精進法制業務，包括通盤檢討市法規及行政規則、跨界經驗交流與實務對話、持續推動法制教育講習及巡迴輔導、精簡救濟程序保障民眾權益、建構安全消費環境提升消費知能與防詐意識等，於歲末年終交出亮眼成績單。

法制處長楊璿圓表示，為使法令與時俱進，並避免歧視性用語，法制處推動通盤檢討法令作業，截至十二月十五日完成一千八百廿則法令檢討作業，完成率達九成四；除舉辦「直轄市法制及行政救濟業務研討會」，藉由跨直轄市經驗分享與意見交流，強化法制業務整合與精進，另也與南臺科大財經法律研究所共同舉辦「行政法學及消費者保護法制研討會」，邀專家學者共同探索可行解決策略。

法制處今年也辦理九場次法制業務巡迴輔導，強化區公所等基層第一線服務人員依法行政知能，並舉辦三場法制教育講習邀專家學者解說提升實務知能；另也精簡救濟程序，迄十二月十五日計審結一一六八件訴願案，其中二四二件係撤銷原行政處分，同時要求原處分機關應確實檢討遭撤銷原因；民眾請求國賠案件有廿七件完成協議賠償。

楊璿圓處長指出，法制處積極建構安全消費環境，迄十二月十五日共稽查二千餘家業者，持續追蹤記錄市場價格及供貨情形變化；對突發重大消費爭議事主動會同目的事業主管機關啟動查核，並結合公私部門資源式普及正確消費觀念與防詐意識，未來也會持續精進法制業務，落實依法行政，致力為市民打造永續宜居的家園、完善的法治城市。