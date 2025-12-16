南市流感重症、死亡率偏高

因應國際疫情升溫，流感防制也面臨重大挑戰，南市府特別呼籲長者、學生、慢性病患者及第一線工作者，務必加緊接種。（南市府衛生局提供）

記者王勗∕台南報導

據疾管署統計，南市流感併發重症確診人次共二五四例、死亡七十二例，比率分別達每十萬人口十三點七人、三點九人。高於全國每十萬人九點八人及二點四人，顯示南市流感併發重症發生率及死亡風險偏高。市長黃偉哲呼籲尚未接種的市民加緊接種。

台南流感重症與死亡率雙高是重要警訊，因應國際疫情升溫，流感防制也面臨重大挑戰。疾管署預測流感疫情將於十二月中下旬在迎上升，並可能在跨年後再度升溫，也特別呼籲尚未接種的市民，特別是長者、學生、慢性病患者及第一線工作者，務必加緊接種，共同守護親友健康。

衛生局長李翠鳳提醒，疾管署新採購分配給南市疫苗剩約兩萬餘劑，市民如需查詢可施打之合約院所、疫苗餘量或相關資訊，可至台南市政府衛生局官網，或上台南疫苗接種預約系統查詢，掌握即時施打資訊。

衛生局表示，日本與韓國流感病毒傳播力已大幅上升，據美國疾病管制與預防中心（ＣＤＣ）最新數據，感恩節後全美流感活動明顯升溫，本季截至十二月初已估計約三百萬人感染流感、一千兩百人死亡，上週流感陽性檢測率及類流感就診比例均已超過流行閾值。

歐洲方面，英國國民保健署（ＮＨＳ）統計，英格蘭因流感住院的患者人數於一週內激增五成五，實驗室監測亦顯示，流感病毒平均每週陽性率升至二成一，其中又以兒童及青少年族群（五至十四歲）染疫人次最高。