南市海洋教育地方政府獎特優全國六連霸，隆田國小校長林佑霖獲個人獎；市長黃偉哲於市政會議肯定教育局長鄭新輝所率教育團隊與相關單位努力成果。（記者李嘉祥攝）

▲南市海洋教育地方政府獎特優全國六連霸，隆田國小校長林佑霖獲個人獎；市長黃偉哲於市政會議肯定教育局長鄭新輝所率教育團隊與相關單位努力成果。（記者李嘉祥攝）

臺南市榮獲教育部海洋教育推手「地方政府獎」特優，締造全國獨一無二「六連霸」紀錄；官田區隆田國小校長林佑霖亦榮獲海洋教育推手「個人獎」肯定，展現臺南於海洋教育推動上的厚實成果；市長黃偉哲特於市政會議中公開表揚，肯定教育局長鄭新輝所率教育團隊與相關單位通力合作，共同讓臺南的海洋教育成為全國典範。

廣告 廣告

黃偉哲市長表示，臺南是與海共生城市，從歷史文化、自然地景到產業發展都與海洋密不可分，市府持續透過課程內容、特色場域及跨局處合作整合模式，讓學童能真正做到「知海、親海、愛海」，推動海洋教育榮獲全國特優，是市府團隊長期扎根與系統化推動的成果，豐富臺南作為海洋領航城市的內涵，也期勉團隊再接再厲，讓臺南海洋教育持續領航全國，培養具備海洋素養與永續行動力的下一代。

黃偉哲市長也恭喜獲得個人獎的官田區隆田國小校長林佑霖，以「終身實踐者」自詡，在學校推動海洋教育不遺餘力，透過課程創新、場域帶領與行動實作，引導學生以更開闊的視野理解海洋、珍惜環境，是臺南海洋教育的重要推手，其獲獎既是個人榮耀，也是臺南海洋教育長期深耕的最佳證明。

教育局長鄭新輝說明，臺南的海洋教育從活動推廣走向深化，目前已累積123件教案與教材，將海洋議題結合SDGs、在地文化與氣候行動，使學校能將海洋教育融入日常教學；臨海、非臨海學校都能獲得一致性的支持，建立出全國少見的完整推動系統，成為教育部肯定的重要理由。

鄭新輝局長強調，後續也會持續整合局處能量，擴大教材應用、強化場域特色，讓海洋教育不僅存在於課堂，而能成為學生理解環境、認識家鄉與展望永續未來的重要基礎。