南市消防標案全獨攬！李明峯疑獨厚辣魔女廠商 2人交情曝光

台南市消防局前局長李明峯與「洽琪科技」負責人楊詠琪，涉嫌共同收取3百萬的賄賂，檢察官今（25日）凌晨當庭逮捕2人並聲押，雙方深厚的「交情」內容也曝光，楊詠琪也被爆料幾乎獨攬南市消防局近年的所有標案。

洽琪科技負責人楊永琪。（圖／翻攝台南市消防局 YT 頻道「2022消防月曆記者發表會」）

檢調昨天展開搜索約談行動，李明峯任內大力推動的高壓細水霧消防車政策，要求捐贈者一律向洽琪科技採購，該公司老闆楊詠琪也同時壟斷消防月曆製作長達8年，兩項業務合計金額破億，引發外界有「圖利特定廠商」的質疑。

今年8月在「靠北消防3.0」粉專出現一則匿名爆料文章，內容直指承製消防月曆的「華澍國際」跟經手消防車採購的洽琪科技，背後老闆是同一人，爆料者寫道：「這位美女老闆還和誰在一起？消防月曆、各分隊消防車、最近展示的裝備廠商，竟然全是她！哇塞，如果是真的，真是太勁爆了吧！」

據《鏡報》的報導，「洽琪科技」負責人楊詠琪現年約50歲，對外自稱從事網路行銷，2016年8月以300萬資本額創立「華澍國際公司」，同年透過人脈得知，台南消防局需要150萬元的經費來製作消防月曆，楊詠琪因此透過中間人認識李明峯，但她當時也拿出實力，提的企劃案相當強，一舉成功拿下標案，而此後連續8年直至2023年，消防月曆的製作都是她的公司承包，也印證爆料者所言不虛。

台南市前消防局長李明峯。（圖／翻攝台南市政府臉書）

而消防局每年的150萬製作月曆預算，並非公家編列，而是各分隊要幫忙去與企業們募款籌資，最後要讓哪家廠商承製，由局長說了算，外界盛傳李明峯跟楊詠琪過從甚密、交情深厚，因此8年來都由她的公司拿下案子獨佔市場。

楊詠琪與李明峯的交情還不只於此，同樣據《鏡報》的報導，她還擔任李明峯的「白手套」，由她旗下的另間公司「洽琪科技」出面，跟各方消防器材廠商接洽招標事宜，讓李明峯的水霧車政策得以順利購車推動，至於為何要由楊詠琪代替李明峯出面，因為有位李明峯認識的曾姓廠商，喝醉了不甚洩漏採購內幕，避免被人講話才請楊詠琪幫忙，經檢調查出，洽琪科技協助李明峯獨攬的標案總金額高達上億元。

台南檢、廉經過多日偵查，證據完備後在昨天前往台南市消防局突擊搜索，傳訊被告及證人等10人，同日訊後認定李明峯跟楊詠琪，共同收受曾姓廠商給的賄賂3百萬餘元，使曾順利得標，訊後在今天凌晨將2人聲押，外界也盛傳雙方交情深厚到李明峯在摩鐵「手受傷」時，她就在身旁，但經該間摩鐵業者否認，而李明峯會閃電辭掉局長一職，也被外界認為他已經知道檢調會查他在「幫浦消防車」採購案的相關弊端，為了避免成為「陳凱凌2.0」因此先一步辭官。

