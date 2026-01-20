記者林昱孜／台南報導

台南市消防戰力再升級！台南市政府消防局今（20）日宣布迎來170名消防生力軍，這批新進人員包含外縣市歸鄉服務及四等特考結訓分發者，將為台南市的防災與救護網絡注入強大動能。為確保新血具備即戰力，消防局自即日起至3月6日，分4梯次展開為期5天的「高強度術科訓練」，課程涵蓋火場救援、車禍搶救及複雜環境搜救等核心技能。

南市消防添170生力軍！高強度特訓啟動 結合科技救災守護市民安全（圖／南市消防局提供）

台南市長黃偉哲表示，消防人員是守護市民生命財產的中堅力量。除了補足人力，市府近年在「軟硬體」預算上更是大力支持。在硬體方面，市府推動「提升高科技廠房救災量能五年計畫」，投入1300萬元採購機器人及無人機，並額外動用第二預備金1400萬元增購紅外線熱顯像空拍機，強化科技救災實力；在緊急救護方面，全市61輛一線救護車自109年起全面配置12導程心電圖機，截至114年已成功揪出634件急性心肌梗塞案例，挽救了634個家庭。

此外，為提升各種急重症的處置品質，市府也編列預算培訓30名高級救護技術員（TP），將全市TP比率從20%提升至23%，確保市民在到院前能獲得最高品質的急救照護。

消防局局長楊宗林指出，面對高齡化社會，救護需求逐年攀升，台南市自111年起救護案件連續4年突破10萬件。儘管勤務繁重，但透過精良裝備與紮實訓練，急救成效顯著提升，114年到院前心肺功能停止（OHCA）患者的急救成功率已達35.41%。楊宗林期許這170名新進人員能傳承專業與熱情，與資深學長姐共同建構更綿密的城市安全防護網。

