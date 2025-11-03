南市消防辦安檢講習 精進查察效率強化防災力

南市消防局第一救災救護大隊辦理「消防安檢講習訓練」，藉由經驗交流與實務操作，共同為守護民眾生命財產安全努力。（消防局第一大隊提供）

記者陳佳伶／新營報導

南市消防局第一救災救護大隊三日辦理「消防安檢講習訓練」，提升第一線消防人員執行安檢工作的準確性，並明確規範消防設備的檢查與複查流程，以期增進安檢效率與透明度，為轄區場所建構更完善的安全防護網。

消防局第一大隊指出，為持續精進消防人員的專業檢查能力、執法成效，辦理這場「消防安檢講習訓練」，聘請南市消防工程器材商業同業公會理事長唐志浩授課，透過專業講解，參訓學員得以強化法規應用與現場執行力，並藉由經驗交流與實務操作，深入了解消防安檢工作的重要性，共同為守護民眾生命財產安全努力。

第一大隊長邱國禎表示，定期辦理安檢講習是更新最新法令資訊的關鍵途徑，同時，亦可藉此實際掌握安檢人員在執勤時遭遇的實務問題，透過消防局協調處理，有效提升整體查察效率 。

期許所有參訓學員，能夠透過最新、最精闢、深入的課程解說，在未來執行勤務時，能以更專業的角度落實消防安全檢查；並持續推動各項防災措施，以降低火災風險，強化城市韌性。