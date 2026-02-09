南市深夜視察擴大臨檢 讓市民安心過年

▲南市今晚展開春節前安全維護工作。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】為貫徹「讓市民安心、快樂過春節」的施政決心，台南市今（9）日起展開為期15天的「加強重要節日安全維護工作」。市長黃偉哲晚間親自前往警察局第四分局，出席全市同步擴大臨檢勤前教育，聽取「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸簡報，並致贈慰問金勉勵同仁全力守護台南治安。

黃偉哲表示，115年「加強重要節日治安維護工作」於今晚十時正式起步，台南市將與全國同步針對治安場所及重要入口進行臨檢。他特別感謝由警民攜手，在為期15天的任務期間，犧牲個人春節假期投身維安工作。

黃偉哲進一步表示，年節期間從農曆過年到元宵節，台南將有許多大型活動與人潮聚集，市府將全力加強維安，致力打造台南成為最安全、宜居的城市。此外，針對今年較長的寒假，市府於寒假期間特別加強對年輕學生的輔導與安全宣導，確保學子享有健康的休閒空間。

警察局表示，針對日前其他縣市發生公共場所隨機襲擊事件，引發社會對治安與公共安全的關注，市長也特別指示市府團隊與警察局提高警覺，強化人潮聚集場所、公共運輸場站的巡守與風險管理，落實預防性勤務作為，持續精進快速通報及反應機制，確保民眾生命財產安全。

在勤前教育會議後，黃偉哲在警察局長林國清陪同下，前往永華及建平路周邊路口慰問執行路檢勤務的第四分局員警，感謝警民攜手為台南這塊土地無私的奉獻。