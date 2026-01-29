南市清淨家園考核成績揭曉 北區、西港區、玉井區奪冠
臺南市環保局公布114年清淨家園區（里）考核結果，全市37個行政區分3組競賽，北區、西港區及玉井區分別奪得各組第一名。市長黃偉哲29日於區長會議中頒獎表揚，肯定各區在環境整潔與社區動員上的成果。
黃偉哲表示，清淨家園考核是市容整潔的評比，更與公共衛生及防疫工作息息相關。透過推動區里民眾共同參與清掃與維護，並結合清潔競賽評比機制，強化社區自主管理能量，進而提升整體生活環境品質。
環保局指出，近年爭取環境部補助，完成29座老舊公廁修繕，全市4,889座列管公廁清潔維護優等級以上比例達100%，並推動772處公廁由公私團體認養。各區公所每月辦理環境清潔日，114年累計動員逾6萬人次，清理積水容器、髒亂點及環境死角，展現全民參與及公私協力成果。
今年各組第一名行政區成果亮眼。北區透過加強菸蒂熱點巡查並結合志義工力量，有效改善道路及公共空間整潔；西港區強化公廁清潔與巡檢機制，提升整體使用品質；玉井區推動志工環境認養，凝聚社區力量維護公共設施，展現公私協力成果。
環保局長許仁澤表示，清淨家園考核重在相互學習與持續精進，期盼各區以得獎區為標竿，落實環境衛生管理，從源頭降低病媒蚊孳生風險，共同打造乾淨宜居的臺南。
