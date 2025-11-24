南市焚化爐垃圾處理量能嚴重不足 議員建議輔導合法業者分擔壓力





高雄月世界近日遭不肖業者偷倒台南垃圾，導致台南市成為眾矢之的，市議員曾之婕24日在議事廳點出問題關鍵「焚化爐處理垃圾量能嚴重不足」。她表示，台南市兩座焚化爐，處理量遠遠無法滿足城市需求，導致民生廢棄物與事業廢棄物堆積如山，業者無法正常規劃。曾之婕建議市府應輔導合法業者，透過分類、回收來分擔焚化爐壓力，而非一眛地用法規卡關，卻對違規亂倒的不肖廠商束手無策。

市議員曾之婕表示，台南市每天產生的一般廢棄物與事業廢棄物總噸數約為 1800噸，但現有焚化設施的處理量能嚴重不足，實際能夠處理的量能僅約 1350噸，這意味著台南市每日垃圾處理量能的實際缺口高達450 噸。她質疑，環保局提供150噸的缺口數字有嚴重落差，顯示系統規劃嚴重不符合台南市的需求。

曾之婕指出，台南市處理量能呈現「倒退」現象，主要癥結點包括：一、審查流程與限制過於僵化，既有的清運公司面臨進場重量限制、審查流程冗長，導致實際處理量被大幅壓縮，使產能無法充分利用。二、新設公司量能不足：新成立的公司每家僅被分配到5噸的處理量，形同「象徵性的分配」，根本無力協助填補每日450 噸的巨大缺口。三、政策自縛手腳：儘管環保法規眾多，但市政府的相關政策非但未能增加處理量，反而自我設限，造成量能倒退。

曾之婕質疑，這些限制究竟是因焚化爐老舊維護不當導致的「技術問題」，還是外界常謠傳的「政治分配」或「窗口態度」問題。她呼籲環保局，面對想成為合法優質廠商的業者，政府應肩負起輔導的義務與責任，而非一眛地用法規卡關，同時卻對那些每天違規亂倒的不法廠商束手無策。

面對垃圾量只會越來越多的趨勢，曾之婕認為，市府不能只將希望寄託於明年啟用的第三座焚化爐，現有作法是積極地開放讓合法業者申請設立資源回收處理場，藉由分類、回收處理的方式來分擔焚化爐的壓力。

曾之婕強調，這類處理場必須受到嚴厲的規範與管制，一旦違規就必須開罰，以確保業者遵守法規，成為優質廠商。如果能夠有效落實分類處理，最終甚至可能達到減少垃圾進入焚化爐的目的，大幅減輕市府的處理負擔。

另外，台南市垃圾危機也因突發的「非洲豬瘟」疫情而進一步惡化。曾之婕說，由於疫情關係，全市廚餘現在都必須送往焚化爐燃燒處理。她表示，廚餘的特性是熱能不足、水分含量高，這將嚴重拖慢焚化爐的焚燒速度。在原本每日就有 450 噸量能不足的基礎上，加上廚餘的衝擊，將使得垃圾處理問題更加難以應對，環保局應該就廚餘處理制訂另行辦法。

