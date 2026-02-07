南市無障礙福利之家入口意象徵選開跑 即日起至2/ 25開放報名





為推動公共空間友善設計，深化社會共融理念，臺南市政府社會局辦理「臺南市無障礙福利之家入口意象設計徵選活動」，即日起至115年2月25日止開放報名，廣邀對設計創作、公共議題、身心障礙權益保障與社會福利相關議題有興趣的民眾踴躍參與，透過創意發想，提出對友善空間的想像與回應。

市長黃偉哲表示，臺南市無障礙福利之家為服務多元族群的重要場域，以共融、友善、近用性為服務宗旨，而其入口是民眾對空間第一印象的起點。本徵選活動誠徵各方專業集思廣益，透過設計讓多元族群都能感受到被接納與尊重，進而讓臺南市無障礙福利之家成為傳遞城市溫度的載體。

社會局指出，此次徵選活動可使用手繪、電繪、向量製圖軟體等平面設計方式創作，且無資格限制，不限年齡、專業相關背景，皆可投稿參與，且競賽設置達16項獎別，最高獎金新臺幣12,000元。期盼吸引各個領域的參賽者以設計方式呈現創意理念，共同參與公共議題、身心障礙者權益保障與社會福利相關議題的討論。

社會局長郭乃文表示，期盼透過本徵選活動，讓設計不僅止於視覺表現，更能成為促進理解與共融的媒介。相關徵件辦法與投稿方式請參考：

臺南市政府無障礙福利之家臉書專頁

https://www.facebook.com/npohome2012/?locale=zh_TW

獎金獵人報名網站https://bhuntr.com/tw/competitions/25jhhd9frejb31w6ss

相關徵選活動資訊，歡迎來電洽詢，聯絡電話：(06)2991111分機8491吳小姐或承辦單位：相成行銷傳播有限公司聯絡電話：(07)3985338分機15朱小姐



