南市爭取補助黃金海岸打造智慧海灘

▲南市府於黃金海岸建置全國首座AI智慧海灘系統，可即時掌握岸流、人流變化，海域管理全面升級。（記者李嘉祥攝）

為提供遊客安全水域遊憩環境，臺南市政府觀光旅遊局爭取海洋委員會經費補助於黃金海岸建置智慧海灘系統，成為首個引進AI智慧海灘管理場域。

市長黃偉哲表示，黃金海岸因得天獨厚海岸線與休憩設施，成為觀光遊憩重要景點，安全管理更顯重要，但廣闊水域對傳統人力巡邏管理帶來挑戰；市府率全國之先將AI科技導入海域遊憩安全管理，展現中央與地方對海域安全的重視，也象徵台灣海域管理邁入升級新階段。

觀旅局長林國華指出，該智慧海灘系統導入AI智慧監控系統、即時資訊看板及智慧廣播與緊急通報裝置等多項先進科技設備，能即時掌握離岸流（裂流）可能出現位置，也能協助巡查人員掌握場域人流變化與異常狀況，使第一線安全管理更即時、精準且有效，為親近海洋民眾多一道保護；系統建置後將逐步優化，預計明年暑假啟用，成為海域安全管理有力助手。