南市牛仔沖沖滾 14日登場

▲南市長黃偉哲、農業局長李芳林等歡迎全國民眾來臺南品味最道地的「清燙牛肉湯」及純正鮮乳等畜禽產品。（記者李嘉祥攝）

為推廣國產牛肉與鮮乳，臺南市政府農業局十四日將於善化啤酒廠舉辦「牛仔沖沖滾－國產牛肉暨鮮乳行銷活動」，邀人氣清燙牛肉湯名店現場開鍋，並首次加入鮮乳與羊肉等多元畜禽產品展售，打造在地食材饗宴，昨（八）日於市府舉行記者會，市長黃偉哲、農業局長李芳林與維悅酒店主廚謝思欽現場示範最道地的臺南「清燙牛肉湯」，邀全國民眾到臺南喝好湯、品好乳、買好貨。

黃偉哲市長表示，臺南代表性美食之一的清燙牛肉湯近年風靡海內外，善化肉品市場牛隻每日屠宰後以最快速度配送至在地店家，以新鮮關鍵打造出肉質鮮甜的頂級牛肉湯；臺南也是臺南重要酪農生產區，所產生乳品質優異，除供應國內知名乳品大廠，也孕育眾多深具特色的小農鮮乳品牌，此次活動將同步展售鮮乳、羊乳及多元畜禽商品，讓民眾品味畜產盛宴。

農業局長李芳林指出，今年活動除邀阿裕、鴻牛等清燙牛肉名店設攤，還有五花馬水餃館以國產牛肉製作人氣美食牛肉餡餅，並首次納入羊肉、羊乳等畜禽品展售，善化啤酒廠配合推出限量芒果啤酒免費試飲，「Moo Moo市集」集結優質畜禽業者產品、青農及通過南市「南得極品」標章評鑑特色農產品，消費集滿三點可參加戳戳樂，完成指定任務可領取清燙牛肉湯折價券，限量一千份；另也規劃二場次「Moo Moo輕黏土體驗」及邀知名產地記者陳志東主講「品飲六款乳品認識台灣酪農業」及「牛肉湯最佳部位解析」，邀請民眾來吃新鮮牛肉、上食農學堂。