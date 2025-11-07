南市特殊教育學生才藝比賽精彩登場 在師長支持下以藝術綻放生命光彩

南市特殊教育學生才藝比賽分別於安平國中及歸仁國小登場，教育局副局長王崑源及主秘陳宗暘代表出席，勉勵參賽學生勇敢展現才華。（記者李嘉祥攝）

為讓特教學生勇敢發光，在舞台上展現專屬光彩，臺南市政府教育局每年舉辦特教學生才藝比賽，6、7日起二天分別於安平國中舉辦國小場、歸仁國小舉辦國中場，教育局副局長王崑源及主任秘書陳宗暘代表出席，勉勵參賽學生勇於展現才華、發揮自信，盡情展現學習成果與多元能力，讓更多人看見特教生的努力與光芒。

今年團體組共有11組，其中國中3組、國小8組；個人組有47人參賽，其中國中28人、國小19人。新化國中連續2年參加團體組競賽，隨著鐵扇旋舞，帶著信念迎戰未來，展現孩子們勇敢無畏的精神；首次參賽的東光國小化身為臺南的獵魔T-pop團，用音樂與舞蹈驅散黑暗，拋開煩惱釋放快樂；集中式特教班與資源班學生共同參賽的新市國小團隊，融合籃球彈跳與舞蹈律動，用跳躍與擊拍動作交織運動與藝術；去年得到國小團體組特優的南區新興國小，今年同樣帶來精彩的演出，希望能延續去年的好彩頭。

市長黃偉哲表示，南市積極推動融合教育，營造適性共融、友善校園環境，讓特教生能公平參與學習，也讓普通班學生學會正向接納、理解與尊重身心障礙同學，進而消弭偏見與歧視；透過舉辦特教學生才藝比賽，除讓社會大眾看見特教生的努力與才華，也讓孩子在藝術表演中找到自我定位、肯定自身價值，並於過程中獲得啟發與成長，歡迎各界來感受融合教育帶來的溫暖與幸福。

教育局長鄭新輝說，每年舉辦的「特殊教育學生才藝比賽」是南市特教界具代表性的年度盛會，舞台上雖僅有短短三至五分鐘的演出，卻凝聚無數教育人員與家長長期以來的愛心與陪伴；今年包括國小22校，國中20校共計42間學校225人參與，選手活力四射，無論得獎與否，能看到特殊生在台上歡笑展顏、恣意舞動，就是這場比賽最大的意義，也感謝幕後辛苦的教育人員及家長支持與無私奉獻，讓特教生勇敢走上舞台，展現自信與光彩。

教育局也說明今年比賽內容包羅萬象，涵蓋音樂、舞蹈、戲劇及體育，獲獎者將於12月19日於南區新興國小辦理的「114學年度特殊教育學生才藝比賽頒獎典禮」上公開表揚並擔任演出嘉賓。