南市獨立研究競賽創新成果再創新局 學子展現創意與思辯呈現跨領域研究成果

南市國中小學生獨立研究競賽於永福國小舉行頒獎典禮，教育局主任秘書陳宗暘代表頒獎，肯定師生的投入與努力。（記者李嘉祥攝）

臺南市國中小學生獨立研究競賽邁入第13屆，今年參賽作品多元，從復興國中的製香文化桌遊、學甲國中的「韓信變魔術」數學遊戲到麻豆國小探究情緒密碼、永福國小紙鈔創意研究，處處展現臺南學子的創意與思辨，呈現在地與跨領域研究成果，3日並於永福國小舉行頒獎典禮，教育局主任秘書陳宗暘代表頒獎，肯定師生的投入與努力，也勉勵學生保持好奇與探索精神，將研究成果持續深化與應用，在未來學習旅程中發光。

市長黃偉哲表示，獨立研究的珍貴不僅是作品本身，更在於孩子願意從生活出發，觀察、思考並勇敢嘗試，用研究回應世界的樣貌，這正是未來最重要的核心能力，透過此次競賽可看見臺南孩子的創造力、推理力與問題解決能力，也看見臺南不只是文化古都，更是一座充滿創新能量與科學精神的城市。

教育局長鄭新輝指出，今年研究主題除與時事、在地文化緊密連結，也加入大量實地訪查、專家訪談與數據分析，展現學生學習熱度與觀察敏銳度。77件參賽作品中有29件脫穎而出，來自16校149位學生及指導教師獲獎，其中國中組人文社會科學類8件、數學自然科學類7件；國小組人文社會科學類6件、數學自然科學類8件；從發表過程中展現學生追根究柢探究精神，深獲評選委員讚許，期待透過競賽持續激發孩子學術潛能，促進跨校交流、拓展視野。

復興國中學生龔唯善、陳悅禎及吳昕書以「知『竹』知已－國中生看竹的在地『綠經濟』」為題，深入探究竹筍產業面臨人力老化與產業轉型議題，喚起對地方農業永續發展的關注，榮獲國中組人文社會科學類第一名。指導教師劉嘉怡及涂至彧表示，學生實地走訪龍崎筍園、蔬果產銷班及關廟食品加工廠，貼近在地耕作深刻體會農業與環境永續共生價值，研究過程中也學習以正向韌性面對產業變遷的智慧，結合科技應用，運用AI技術將綠竹筍依品質分四級，並設計APP介面提升消費者「帶著走的食力」，讓在地農產品更易被理解與選用。



建興國中資優班學生戴翊喬及戴翊晴的研究作品「『氫』眼看『鍵』－以透光率探討粉圓糊化機制」，將看似簡單的日常與深邃科學原理完美結合，奪得國中組數學自然科學類第一名。團隊師生說，此段研究歷程是一場難得的「教學相長」之旅，學生也感謝指導教師黃千芬耐心指導與啟發，從概念釐清到實驗設計，讓研究不斷深化，成為作品能夠脫穎而出關鍵力量，也更深刻體會團隊合作的重要性。

新化國小資優班學生張芯綾、呂亞真、林郁芝及林楷茵自校外教學活動獲得研究靈感，以「越共村的綠寶石－結合新化礁坑橄欖產業之動畫短片設計與推廣」為題，榮登國小組人文社會科學類第一名。指導教師曾惠琪說，獨立研究課程旨在鼓勵學生察覺問題、深入探究並解決，此次研究結果讓更多人看見礁坑的獨特與美。忠義國小學生黃鈺鈞及黃榆雯則憑藉對水資源問題的關注，透過比較奈米碳球與多種天然碳材，深入了解不同材料在太陽能海水淡化中的光熱表現，斬獲國小組數學自然科學類第一名。指導教師徐麗琦與林若彤說，研究過程中深刻感受到學生探索精神與科學態度成長，並以他們成果為傲。

鄭新輝局長強調，獨立研究是結合學生經驗、興趣與學術能力的學習活動，學生在教師引導下依興趣選擇主題，從提出問題、蒐集資料、設計實驗到分析結果，逐步完成研究並形成完整報告，過程中重視同儕合作，教師以探索式與啟發式方式協助學生培養批判思考與邏輯能力，未來會持續提供資源與機會支持學生進行探究與創新研究，也期盼學生將這些經驗轉化為未來成長的動力。