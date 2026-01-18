南市獲國際碳揭露計畫A級城市榮耀

臺南市持續深化氣候治理行動，榮獲2025年國際碳揭露計畫（CDP）評鑑最高等級「A級城市」；市長黃偉哲強調，獲評結果顯示南市氣候治理制度規劃與具體執行作為獲得國際肯定。

黃偉哲市長表示，CDP為全球最具規模氣候揭露平台之一，評鑑聚焦氣候變遷「減緩」與「調適」二大面向，重視資訊完整性、城市對環境議題認知、管理措施及推動成效，參與CDP除能掌握全球減碳趨勢、強化政策因應策略，也能與國際交流經驗，臺南榮獲A級代表整體策略與執行成果獲國際認可。

環保局代理局長許仁澤說，南市致力推動能源轉型，截至去年十一月底太陽光電備案容量達四點九GW，年減碳量約二九三萬噸，並推動柳營八翁畜牧糞尿資源化，年發電量預估達五十二點七萬度，全市也廣設二百零二處公共停車場充電設施、推動公車電動化及電動清掃車，透過科技降低交通碳排；另也率先推動公有建築物建築能效評估，有十一處公有建築獲得內政部建築能效等級近零碳建築第1+等級，數量全國第一。

許仁澤局長指出，臺南今年以「高溫調適」為首重目標，六月響應成為環境部「抗高溫調適對策聯盟」一員，並建置「抗高溫涼適地圖」；今年亦以「中低收獨居長者」為對象，攜手環境部等單位啟動氣候關懷行動，試辦導入AI技術預測室內溫度並建立高溫健康預警分級關懷體系；目前正規劃下階段溫室氣體減量及氣候變遷調適執行方案，將持續精進，逐步達成階段減量目標並強化脆弱群體調適能力。