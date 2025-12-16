南市獲教部4獎項 市政會議獻獎

臺南市推動友善校園與生命教育成果傑出，億載國小榮獲友善校園獎國小組卓越學校、慈濟高中國中部教師黃淑如獲國中組傑出導師、後壁國中獲選生命教育特色學校、進學國小教師王淑慧榮獲生命教育績優人員，教育局長鄭新輝十六日領隊於市政會議獻獎。

黃偉哲市長感謝所有教育夥伴長期在校園第一線的付出，深耕落實友善校園，獲獎榮耀屬於所有為教育努力的人，也期能鼓舞更多教育工作者，為孩子打造更友善溫暖的學習環境。

鄭新輝局長指出，教育局推動友善校園計畫多年，透過研習、講座及工作坊加強教師專業知能培訓、深化正向管教理念、建置多元輔導支持系統，並強化相關教育訓練，從制度面到教學現場雙軌並行，協助學校打造更安全友善學習環境，讓孩子在求學過程中能在安全、安心且被理解的氛圍中健康成長。

廣告 廣告

億載國小透過校本課程結合學生自治、家長會、志工與社區，打造親師生共好教育模式，歷時三年完成三億好學校校本課程，培訓自治市團隊與圖書志工，全校推動SEL為學生扎根情緒與品格教育；慈濟高中國中部教師黃淑如每接任新班級時，會先從輔導資料深入了解學生，特別關注具有特殊或敏感需求的孩子及規劃適合的班級經營與指導策略。

後壁國中結合在地文化與美感，推動陶養異想世界等課程，帶領孩子領略生活哲學、走讀家鄉；中西區進學國小王淑慧教師以專業與熱情深耕生命教育，協助推展生命教育、審查教案，並自編生命教育教案，於多平台推廣。