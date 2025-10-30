南市率先核撥丹娜絲風災店家慰助金 首批補助九百零七家

丹娜絲颱風及七二八豪雨受災店家，南市率先發放慰助金，市府提醒符合資格但尚未申請的店家快提出申請。（經發局提供）

記者陳佳伶／新營報導

丹娜絲颱風及七二八豪雨受災店家，市府八月十一日起啟動慰助金申請作業，經發局說，目前已率全國之先完成核撥程序，第一批卅日起陸續發放以協助店家加速復原，首批有九百零七家，每家一萬元慰助金陸續入帳，提醒符合資格但尚未申請的店家，十二月卅一日前趕快提出申請，以免影響權益。

經發局說，這次慰助方案適用於具稅籍登記之商業店家，凡因災害造成鐵捲門、招牌、展示架等生財器具毀損者，每家可獲得一萬元慰助金；申請時須檢附申請表、受災照片或受災證明、負責人身分證影本、店家或負責人存摺封面、領據及切結書等文件。相關申請資訊及表件可至經發局官網查詢。

廣告 廣告

經發局長張婷媛表示，災後店家復原不僅關係經營者生計，更影響地方產業發展與整體經濟動能；市府積極爭取中央補助並同步簡化行政流程，協助業者儘早重建、恢復營運。

市府說，今年十月以後提出申請的案件將採集中審查，核撥時程將相對延長；提醒符合資格的店家務必在今年十二月卅一日前完成申請，逾期不受理；店家可至民治市政中心及永華市政中心兩處櫃檯窗口辦理送件，亦可採郵寄方式申請，請尚未申請的業者儘速辦理，以確保慰助金順利入帳。