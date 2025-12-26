南市環保局力拚永續治理創佳績 歲末年終展現降污、減碳、空品改善成果

南市環保局力拚永續治理創佳績，代理局長許仁澤、副局長陳幸芬率各科主管歲末年終展現降污、減碳、空品改善等具體成果。（記者李嘉祥攝）

▲南市環保局力拚永續治理創佳績，代理局長許仁澤、副局長陳幸芬率各科主管歲末年終展現降污、減碳、空品改善等具體成果。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府環保局26日發表今年度環保設施建設、污染防制科技化、重大污染整治等多項成果，除連續3年榮獲「臺灣企業永續獎」政府自願檢視報告白金級肯定，「亮麗晴空 空氣品質提升管制計畫」亦獲國發會「國家永續發展獎」，展現市府於減碳與空品改善上的具體成效。

環保局代理局長許仁澤表示，在環保設施建設方面，城西更新爐預計116年農曆年後完工，將成為垃圾處理新生力軍，年度發電量預估達2億度以上，可供至少6萬戶家庭使用；八翁畜牧糞尿集中處理場一期114年營運以來，21家畜牧場全面通水，施灌沼液逾9萬噸，資源化率100%，日均發電4,177度；另二期工程進度約40%，預計115年完工後，兩期合計可削減八翁酪農區約74%污染量，改善急水溪水質。

廣告 廣告

許仁澤代理局長也說明環境稽查與污染防制方面，環保局全面導入科技執法，包括移動式空氣品質監測車、15處監視及縮時攝影設備，UAV巡查55處熱區，並運用AI智慧圍籬及IMP數位稽查系統；針對機車改裝排氣管，114年1至11月聯合稽查363輛，未完成變更登記者即時裁罰，噪音陳情案件較111年減少39%，成效明顯。

在重大污染整治部分，許仁澤代理局長說，中石化安順廠歷經16年整治，工程已進入最後階段，預計115年6月完工，徹底翻轉長年污染陰影，為臺南市環境治理立下里程碑；市府也爭取中央核定「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案」，總經費13億432萬元，預計於117年前清除約2.2萬公噸廢棄物，為二仁溪去污名化及提高土地利用價值邁出關鍵一大步。目前專案管理已於11月決標，正進行清理作業招標工作中。

展望115年，許仁澤代理局長強調，環保局配合法規新制持續強化污染防制。自115年7月1日起，出廠滿3年以上柴油大客貨車及滿5年以上燃油機車，進入南科臺南園區及樹谷園區空氣品質維護區，須具備排氣檢驗合格證明或有效自主管理標章，違規者依法裁處；同日起亦全面實施裝修廢棄物電子聯單管理，即時掌握清運流向，提升透明度與可追溯性，防止非法棄置，落實資源循環與環境治理。