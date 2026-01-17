南市環保局工廠空污源管理推製程治理新標準 臭氧前驅物大幅減量

南市環保局持續推動工廠空氣污染源管理，針對轄內具揮發性有機物排放潛勢製程推動專案式輔導改善作業。（記者李嘉祥攝）

▲南市環保局持續推動工廠空氣污染源管理，針對轄內具揮發性有機物排放潛勢製程推動專案式輔導改善作業。（記者李嘉祥攝）

臺南市環境保護局持續推動工廠空氣污染源管理，今年針對轄內具揮發性有機物（VOCs）排放潛勢製程推動專案式輔導改善作業，迄今已完成12件製程改善案例；經估算相關改善措施將可促成約17公噸／年VOC 減量，為南市臭氧前驅物控制及空氣品質提升帶來實質效益。

環保局說明VOCs 於陽光照射下，易與氮氧化物產生光化反應，形成臭氧，是造成區域性空氣品質不良的重要因素之一；為減少工廠製程逸散排放，環保局今年度特別強化針對高OFP（臭氧生成潛勢）製程進行查核、輔導及改善，包括導入低VOCs原料、增設氣罩與集氣系統、提升廢氣處理效率、改善操作流程等，協助業者從源頭到末端逐步提升管理效能。

環保局長代理許仁澤表示，去年12件改善案例涵蓋印刷、塗裝、塑膠加工及金屬製造等產業別，改善成果包括原料溶劑含量下降、製程氣體收集率提高、逸散明顯減少等，例如部分業者增設集氣氣罩後廢氣收集效率大幅提升，也有工廠導入水性原料後成功降低製程排放量，成效可供同業參考；為協助更多業者掌握改善方向，環保局亦辦理「氣罩改善說明會」，除分享輔導改善成果，也邀請技術團隊介紹集氣氣罩設計原則、實務常見問題與改善策略，並開放業者交流與提問，盼透過經驗分享協助更多業者採取符合自身需求的改善措施，進一步提升製程空污防制效能。

市長黃偉哲指出，未來將持續推動製程源頭減量與設備改善，並結合查核、輔導及科技監測手段，提升工廠污染控制能力，也呼籲業者主動檢視自身製程是否存在 VOCs 排放風險，並善用環保局輔導資源，改善空品盡心力。。

許仁澤代理局長強調，製程逸散是臭氧減量工作關鍵環節，許多污染並非單一設備造成，而是整體製程管理、原料使用及集氣系統是否完善的綜合結果；從年度改善案例可證明，只要透過科學化評估、合理的設備配置與專業輔導，許多排放都可以有效降低，呼籲業者不要等到逸散造成異味或遭民眾陳情後才補救，而應從日常管理做起，主動提出改善需求。