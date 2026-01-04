南市環保局攜手學術團隊解密PM2.5成分來源 亮麗晴空計畫空品改善見成效
▲南市環保局攜手學術團隊引進高時間解析度的監測科技解密PM2.5成分來源，亮麗晴空計畫空品改善見成效。（記者李嘉祥攝）
臺南市政府環保局持續推動「亮麗晴空3.0」，空氣品質改善再現成效，經統計114年1至11月PM2.5平均濃度較110年同期大幅改善14.4%；為進一步精準掌握污染來源，環保局特與學術團隊合作引進高時間解析度的監測科技，成功解密臺南地區PM2.5的關鍵成分組成，將作為未來精進管制的科學依據。
市長黃偉哲表示，守護市民健康與清澈藍天是市府的首要任務，南市PM2.5濃度能較110年改善14.4%，證明「亮麗晴空」管制計畫策略方向正確且見成效，透過科技監測進行「精準控霾」，能讓市府更科學地針對污染病灶對症下藥，從源頭削減二氧化硫、揮發性有機物及氮氧化物等前驅物。
環保局代理局長許仁澤說明，PM2.5並非單一污染物，其成分會隨環境變化而改變，過去傳統採樣需耗時12至24小時且實驗室分析亦需花費數日，難以即時反映空氣品質波動；環保局特於東區勝利國小設置臨時性「PM2.5連續自動監測站」，配置精密分析儀器，可在1小時內快速產出重金屬、有機碳及離子成分數據，並結合氣象資訊精確追蹤污染源頭。
許仁澤局長進一步指出，根據今年10月空污季初期的監測分析，臺南地區PM2.5組成以硫酸銨（31.2%）、有機物質（30.4%）及硝酸銨（19.8%）為三大核心成分，合計佔比超過8成；數據分析顯示，當PM2.5濃度升高或能見度轉差時，以「硝酸銨」的增幅最為顯著，這代表未來管制重點必須更聚焦於氮氧化物（NOx）反應生成的硝酸鹽污染。
許仁澤代理局長強調，後續將以「成分－前驅物－來源」證據鏈滾動精進空品管理策略，優先強化交通廢氣與工業燃燒源的NOx管制，並首度將氨氣（NH3）管理納入策略，以有效削減鹽類生成，也提醒市民儘管整體環境趨勢好轉，仍應留意AQI資訊，空品轉差時減少戶外劇烈活動並採取適當防護，共同守護臺南乾淨空氣與清晰視野
