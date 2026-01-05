南市環保局新設空品監測車及感測器，透過科技建構全方位空品守護網。（記者李嘉祥攝）

為守護市民呼吸健康並落實精準執法，臺南市環保局114年全新打造首部「移動式空氣品質監測車」，即時深入工業區及民眾陳情熱區，配合全市已布建的1400處微型感測器，建構全方位空品守護網，讓空氣污染行為在科技法眼下無所遁形。

市長黃偉哲表示，過去空污稽查常受限於固定式監測點位，難以精確掌握特定污染源，南市積極導入智慧科技管理，全新移動式監測車就像是配備行動版的空品實驗室，可以因應陳情案件或火災等突發事故迅速出擊，提供最即時的環境數據，保障市民健康。

環保局代理局長許仁澤說明「移動式空品監測車」搭載粒狀污染物、硫氧化物、氮氧化物、臭氧監測儀及氣體氣膠分析儀等監測設備，透過車輛高機動特性，可補足固定式監測站不足，掌握小區域污染範圍影響；車輛試運轉期間至南部科學園區進行監測，亦於烏樹林火警中首次至前線執行應變任務，提供最即時空品資訊供民眾查閱；後續將至南市主要污染熱區進行巡迴監測，鑑別空氣污染來源並據以擬定精進管制策略。

許仁澤代理局長指出，除監測車輛外，考量歸仁沙崙地區常有民眾反映夜間偶有雞、豬糞或腐敗氣味等異味情形，為能即時掌握污染來源，環保局再於沙崙地區新設10臺空氣品質微型感測器，增加硫化氫（H2S）異味感知器，搭配現有的7處風速風向儀，方便鎖定異常時段與影響範圍，提升稽查與研判效率。

許仁澤代理局長強調，科技監控24小時全年不間斷，呼籲業者加強自主管理並落實防制設備運作，環保局會持續利用移動式監測車與感測器維護臺南清新宜居的藍天綠意，也提醒民眾如發現生活周遭有明顯空污或異味，可隨時撥打公害陳情專線0800-066666，或透過臺南市空品網查詢即時資訊。