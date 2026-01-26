南市環保局查獲仁德某畜牧場違規收受廚餘 當場依法重罰不寬貸
▲南市環保局會同農業局、動保處等單位執行聯合稽查，於仁德區查獲某畜牧場違規收受廚餘，當場依法重罰不寬貸。（記者李嘉祥攝）
為落實非洲豬瘟防疫措施，臺南市政府公告禁止收受廚餘餵養豬隻禁令，環保局多次會同農業局、動保處等單位執行聯合稽查，115年首波出擊於仁德區查獲某畜牧場違規收受廚餘，當場依違反動物傳染病防治條例及廢棄物清理法重罰，環保局也再次呼籲業者，切勿以身試法。
環保局長許仁澤表示，廚餘及動物性廢渣若未經妥善管理，極易成為非洲豬瘟等重大動物傳染病媒介，對畜牧產業、生物安全及公共利益造成重大危害；市府已於114年11月20日公告「禁止搬運廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場所，且不得作為飼料或飼料添加物使用」。
許仁澤局長指出，為防堵缺口，環保局去年12月30日函知各畜牧場，自115年1月1日起取消其收受廚餘及動物性廢渣再利用機構權限，同時與農業局、動保處等單位達成共識，執行每兩週一次的高頻率聯合稽查，嚴密監控源頭流向；今年不首次抽查7家畜牧場，於仁德區查獲某畜牧場業者無視公權力禁令違法收受廚餘及動物性廢渣，對此類挑戰防疫底線行為，將依違反動物傳染病防治條例及廢棄物清理法予以裁罰，以防止其再以任何名義從事違法行為。
許仁澤也再次強調，非洲豬瘟防疫工作攸關整體產業安全，絕不容許任何僥倖與試探行為；環保局會持續加強跨局處聯合稽查，對於無視公告、挑戰法令、危害公共利益違規業者從嚴從速查辦，確保環境安全與畜牧產業永續發展。
其他人也在看
台南查獲畜牧業者違規收受廚餘 (圖)
台南市政府在仁德區查獲某畜牧場違規收受廚餘，依違中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
廚餘養豬 仁德畜牧場挨罰20萬
非洲豬瘟防疫進入關鍵「深水區」，正值民國115年的開始，台南市政府聯合稽查小組發動首波強力出擊，抽查全市7家畜牧場，當場在仁德區發現一家畜牧場無視禁令私自收受廚餘餵養豬隻。市府隨即祭出「重典」，依違反《動物傳染病防治條例》及《廢棄物清理法》合併重罰20.6萬元。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
臺南眷村年貨嘉年華買氣旺 三天吸引逾卅萬人次參與
臺南市政府經濟發展局及市場處今年首度在永康探索教育公園旁舉辦「臺南眷村年貨嘉年華」，濃郁眷村年貨特色成功吸引人潮，3天活動累計吸引超過30萬人次參與，熱鬧非凡。市長黃偉哲表示，眷村文化是臺南珍貴的城市記憶，眷村文化及年節市集採買也深受各年齡層喜愛，此次活動不僅讓眷村文化與年節氛圍再次被看見，也讓市民在熱鬧的市集中找回舊時過年味道。經發局長張婷媛說，年貨嘉年華集結百餘攤，其中有數十攤年貨攤位，商品內容豐富多元，包含象徵新年祝福的春聯、各式年節喜氣用品、居家除舊佈新商品，以及民眾採買踴躍的年菜、香腸臘肉、糖果餅乾、伴手禮等，讓民眾一次購足過年所需；現場買氣熱絡，親子大手牽小手一起尋覓過往的古早味童玩，充分展現年貨市集的魅力。市場處代理處長林士群指出，為確保活動期間民眾安全與服 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
南市科技防詐再升級 擴大與中信銀合作強化防詐網絡 打造ATM新防線
臺南市政府防詐行動超前，繼前年首開全國先例與金融機構合作試辦防詐ATM成效亮眼後，今年再度與中國信託商業銀行擴大合作，26日與永華市政中心舉行記者會，市長黃偉哲宣布將於市內佈建AI防詐ATM系統，建立即時預警與聯防機制，強化防詐網絡，守護市民財產安全。南市副市長趙卿惠、副秘書長徐健麟、市警察局長林國清、研究發展考核委員會主委王效文、中信銀總經理楊銘祥、金管會副主委陳彥良、台南地檢署檢察長鍾和憲與台南市調查處長高吉川、立委及議員代表均出席；現場並展示AI防詐提款機示範使用，如有疑似車手戴口罩提領，除會發出警示音提醒，也會自動通報警方到場。黃偉哲市長表示，詐騙受害者遍及各年齡層，許多血汗錢一夕流失，打擊詐騙是全民關注的痛點，市府多年來結合銀行第一線櫃員攔阻詐騙成效領先全國，並 ...台灣新生報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
南臺科大聯手白河工商辦智慧機器人研習 引領高職教師掌握前瞻技術儲備師資
為協助基層技職教育精準對接國家產業發展，南臺科技大學與國立白河高級商工職業學校於26、27日舉辦「智慧機器人跨域應用教師研習」，係雙方攜手推動「智慧機器人增能課程」重要環節，期透過南臺科大「實作型AI科技大學」研發能量，大手攜小手引領高職教師掌握前瞻技術，為即將到來的柳營智慧產業新時代預備頂尖師資。行政院於2025年5月拍板「智慧機器人產業聚落」落腳臺南柳營科技園區第三期，其中超過50公頃專供產業使用，未來將串聯南科、六甲工研院及沙崙科學城，建構完整的機器人創新與應用生態系，帶動區域產業轉型所需的龐大高階人才需求。南臺工學院王聖禾老師、許智淵老師與楊榮林老師組成團隊，針對「AI工具、AI視覺、AI控制」三大核心展開高強度訓練，課程內容強調70%實作，從AI視覺抓取策略、系 ...台灣新生報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
嘉義市普發消費現金6000元首波領取率逾8成6
(記者廖建智嘉義報導)嘉義市政府推動振興經濟「強化民眾消費韌性普發現金」加碼計畫，首波領取消費現金6000元及65歲以上老人春節禮金1000元，於1月24、25日圓滿完成。嘉義市政府民政處初步統計...自立晚報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 4則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
濕冷地獄再臨？連兩波急凍下探11度 周末強冷直逼寒流
（記者許皓庭／綜合報導）本週全台將受兩波冷空氣接連襲擊，天氣變化極為迅速。首波冷空氣預計週二（27日）抵達，北 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷氣團再襲台！週三晚至週四晨最冷 低溫將探10度
東北季風增強，北部及東北部氣溫將再度下降。明（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦都會感受到涼意；另外因為華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區及澎湖、金門...華視 ・ 5 小時前 ・ 2則留言
大掃除必看》舊棉被、枕頭怎麼丟？回收、一般垃圾？寢具垃圾分類10大常見疑問解惑
每到過年大掃除，很多人都會做一件事：把陪自己好幾年的棉被、枕頭、毛毯，終於狠下心來說再見。只是，站在垃圾桶前的那一刻，常常又開始猶豫，這些看起來「都是布」的東西，到底能不能回收？要不要裝垃圾袋？會不會丟錯被罰錢？其實，寢具正是垃圾分類最容易出錯的一大類。丟錯不只增加清潔人員負擔，在部分情況下，還真的......詳全文良醫健康網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
「冷氣團挾雨彈」快殺到！這2天「恐跌破10度」變化一次看
生活中心／周希雯報導全台近期天氣逐漸回暖，多處都是晴到多雲的穩定好天氣。不過氣象署提醒，明（27日）受東北季風增強影響，各地將轉為濕冷的天氣型態，尤其北部、東北部「越晚越涼冷」。氣象粉專「天氣風險」點名「這2天」，中北部、東北部都市地區低溫12至14度，部分地區有機會降到10度以下，「將是本次冷空氣溫度最低的一段時間。」民視 ・ 20 小時前 ・ 4則留言
週末回暖別大意 東北季風接力報到愈晚愈冷！北部溫差最大
【記者黃泓哲／台北報導】上週末天氣短暫回暖，不少人感覺寒意退場，不過氣象署提醒，這只是暫時現象。今天環境吹偏東到東南風，各地雲量偏多，降雨主要集中在迎風面的花東地區與恆春半島，中部以北山區則有零星短暫雨。清晨低溫約15至18°C，白天高溫回升到23至26°C，整體感受較為舒適，但變天其實已經在路上。壹蘋新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
把握好天氣！明起冷氣團南下 北台灣轉濕冷恐跌破10°C
【記者黃泓哲／台北報導】台灣今受東南風影響，水氣偏少，各地與澎湖大多是多雲到晴的天氣，僅東半部、恆春半島及金馬有零星短暫雨。氣溫方面，白天感覺溫暖舒適，高溫約23至26°C，清晨低溫落在15至18°C。氣象署提醒，高山夜間及清晨可能出現路面結冰，中南部及馬祖也要留意局部霧或低雲影響能見度，行車與登山活動務必注意安全。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
越晚越冷！東北季風南下「最冷下探11度」 13縣市防8級陣風
東北季風增強，今日北部與東北部氣溫下降，明日受其影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區及澎湖、金門、馬祖有零星短暫雨。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 1則留言
北東今晚轉雨！強風特報發布中 一週兩波冷空氣接力降溫
（記者許皓庭／綜合報導）受東北季風增強及華南雲雨區東移影響，今（27）日全台天氣轉趨不穩定，北部及東半部地區將 […]引新聞 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
今舒適明變天！本週「2波冷空氣」南下 最冷時間點曝
今（26日）各地區氣溫概況如下：北部為16至26度、中部16至28度、南部16至28度、東部16至25度。吳德榮表示，最新模擬顯示，明（27日）上午起，東北季風將逐步南下，氣溫開始下降，北部與東部地區雲量增多、降雨機率提高。週三（28日）北部雨後轉多雲，中南部仍為晴時多雲，東...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
2波冷空氣接力！明起濕冷有感 本週降溫時程曝光
今（26）日臺灣各地及澎湖大多為多雲到晴，僅東半部地區、恆春半島及金門、馬祖有零星短暫雨；明日東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降；華南雲雨區東移，臺灣中部以北及東北部地區有局部短暫雨，明晚並有局部較大雨勢發生的機率。氣象粉專也示警，明日白天2地區將明顯轉濕。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
東北季風增強今變天！入夜3地區雨勢較大 明中部以北低溫下探11度
[Newtalk新聞] 今（27）天東北季風增強，中央氣象署指出，伴隨華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨，尤其今晚至明天清晨，大台北山區、基隆北海岸、宜蘭地區將有局部較大雨勢發生。北部及東半部高溫稍降，約19至23度，中南部白天高溫仍有22至27度； 氣象署提醒，今天入夜後氣溫降低，中部以北及東北部低溫約15至16度，南部及花東17至18度，請民眾適時添加衣物。若低溫與水氣條件配合，3000公尺以上高山有零星降雪機率，高山夜間及清晨氣溫偏低路面易結冰，山區行車應注意路況安全，山坡地農作物請慎防霜害。 空氣品質部分，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。晚間起東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物稍易累積。 週三北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；伴隨華南雲雨區東移，水氣較多，中部以北及東北部地區有局部短暫雨。白天起水氣減少，西半部地區為零星短暫雨後多雲的天氣。週四東北季風減弱，白天起氣溫回升，受到新頭殼 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
一週天氣曝光！兩波東北季風南下 最冷下探11度
把握今日好天氣，各地晴時多雲、天氣穩定！氣象專家吳德榮提醒，明日起東北季風南下，週三晚、週四晨最涼，最冷下探11度，而週末又有另波東北季風南下。中央氣象署也有一圖說明本週天氣狀況，明日至週三3,000公尺以上高山，有零星降雪機率。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言