南市環保局查獲仁德某畜牧場違規收受廚餘 當場依法重罰不寬貸

南市環保局會同農業局、動保處等單位執行聯合稽查，於仁德區查獲某畜牧場違規收受廚餘，當場依法重罰不寬貸。（記者李嘉祥攝）

為落實非洲豬瘟防疫措施，臺南市政府公告禁止收受廚餘餵養豬隻禁令，環保局多次會同農業局、動保處等單位執行聯合稽查，115年首波出擊於仁德區查獲某畜牧場違規收受廚餘，當場依違反動物傳染病防治條例及廢棄物清理法重罰，環保局也再次呼籲業者，切勿以身試法。

環保局長許仁澤表示，廚餘及動物性廢渣若未經妥善管理，極易成為非洲豬瘟等重大動物傳染病媒介，對畜牧產業、生物安全及公共利益造成重大危害；市府已於114年11月20日公告「禁止搬運廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場所，且不得作為飼料或飼料添加物使用」。

許仁澤局長指出，為防堵缺口，環保局去年12月30日函知各畜牧場，自115年1月1日起取消其收受廚餘及動物性廢渣再利用機構權限，同時與農業局、動保處等單位達成共識，執行每兩週一次的高頻率聯合稽查，嚴密監控源頭流向；今年不首次抽查7家畜牧場，於仁德區查獲某畜牧場業者無視公權力禁令違法收受廚餘及動物性廢渣，對此類挑戰防疫底線行為，將依違反動物傳染病防治條例及廢棄物清理法予以裁罰，以防止其再以任何名義從事違法行為。

許仁澤也再次強調，非洲豬瘟防疫工作攸關整體產業安全，絕不容許任何僥倖與試探行為；環保局會持續加強跨局處聯合稽查，對於無視公告、挑戰法令、危害公共利益違規業者從嚴從速查辦，確保環境安全與畜牧產業永續發展。