南市環保局端節關懷資收個體戶 贈防護清潔用品物資

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南市環保局於端午節前夕關懷資收個體戶，贈米、防護及清潔用品等物資，感謝其長年守護環境辛勞。（記者李嘉祥攝）

▲南市環保局於端午節前夕關懷資收個體戶，贈米、防護及清潔用品等物資，感謝其長年守護環境辛勞。（記者李嘉祥攝）

端午節佳節將屆，環境部與臺南市環保局攜手送暖，準備在地農產米、防護手套、萬用清潔劑及洗手乳等物資致贈給參與資收關懷計畫的個體戶，提前祝賀佳節愉快，也感謝這群默默守護市容環境的無名英雄長期為資源回收工作付出的辛勞。

高齡92歲的徐阿嬤在長子離世後獨居，因年邁難以外出工作，其他子女也無法提供經濟協助，導致生活陷困，所幸透過社會局社工轉介加入環保局「資收關懷計畫」，平時藉由整理回收物換取補助金，不僅獲得實質的生活支持，也讓生活有了重心與成就感，充分展現自立自強精神。

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市長黃偉哲表示，資收個體戶是推動資源回收重要夥伴，長年奔走於大街小巷，收集並分類資源回收物，隨後再載運至回收商變賣換取微薄收入，是城市資源循環的重要推手；他們在回收體系中扮演最基礎分類角色，對資源重新循環利用與環境維護貢獻良多，也是守護環境的幕後英雄，市府會持續結合中央資源照顧弱勢。

環保局長許仁澤指出，「資收關懷計畫」旨在協助長期從事資源回收工作且符合低收入戶、中低收入戶、領有老人生活津貼、身心障礙證明、社福邊緣戶或特殊境遇家庭等資格的個體戶，可以優於市場的價格收購回收物，將政府照顧弱勢的美意，落實到真正需要協助的民眾身上，計畫推動至今年5月底，累積受惠人數多達2117人次。

許仁澤局長強調，此次致贈物資除除在地農產米外，更著重防護與清潔用品，希望透過節慶提供實質物資支持，有效降低個體戶在整理回收物時的受傷風險，全面守護其健康，也呼籲市民從源頭落實垃圾分類，讓資源循環更完善、城市環境更美好。