南市環保局藏金閣二館永續展揭幕 展現城市從源頭減量、循環及再生成果

南市環保局藏金閣二館永續展盛大揭幕，以循環、低碳、再生為核心精神，展現城市從源頭減量到循環再生成果。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府環境保護局主辦、財團法人台南企業文化藝術基金會共同合作的「Impact Local 在地影響力培育計畫成果展」13日於藏金閣二館盛大開幕，以「低廢、循環、再生」為核心精神，全面採用回收果菜籃、廢棄木料、舊雙透布等素材重新設計為展桌、展牆與展示模組，打造全台少見以回收物為主要展具的低碳永續展覽示範場域，展現城市從源頭減量到循環再生的行動決心。

市長黃偉哲表示，永續不只是口號，而是需要從日常、從教育做起，此項展覽以最少資源、最大創意回應永續議題，不僅降低展覽廢棄量，更讓企業與學校共同參與，具體展現台南邁向循環城市的力量。

環保局代理局長許仁澤指出，此項展覽為環保局藏金閣2館以回收物打造跨世代共學展覽，除原本藏金閣循環再製文創商品外，亦結合7家企業提出真實永續挑戰，跨足材料循環、無毒教育、情緒健康、弱勢兒童關懷等面向，另也串聯成功大學及國中小共60位大學生與60位小學生共同參與，以「企業出題、學生解方、校園擴散」模式，形塑跨世代永續教育的全新合作框架。

許仁澤代理局長強調，成果展時間至115年2月28日止，全部免費入場，除藏金閣秉持循環理念呈現各樣循環再製商品外，亦透過教育與產業結合，讓學生能從真實問題中學習，將永續行動帶入生活，未來也會持續推動可複製、可擴散的低碳策展模式。