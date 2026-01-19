南市環保局針對環境犯罪嚴查不手軟 徹查違規持續重罰兼移送法辦

南市環保局對長期異味擾民及涉嫌重大違規的欣農農牧與欣農好肥料兩家公司持續展開高強度稽查，徹查違規持續重罰兼移送法辦。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府環保局針對環境犯罪秉持「主動出擊、嚴查重罰」立場，對長期異味擾民及涉嫌重大違規的「欣農農牧」與「欣農好肥料」兩家公司持續展開高強度稽查，鎖定異味、廢水溢流重罰逾百萬元，其中欣農好更因非法回填廢棄物遭判刑確定，展現維護環境正義的強硬決心，絕不容許任何業者心存僥倖挑戰公權力。

環保局表示，欣農農牧長期遭陳情污染問題，環保局自民國100年起累計裁處22件違規；最近一次因槽內廢水滿溢，廢水經雨水溝流入場外地面水體，且業者未即時採取應變措施，今年1月13日依違反水污染防治法重罰109萬8000元；另針對異味部分，因製程管控不當及未妥能完善空污防制措施等，環保局二度進場採樣均超標，各依違反空污法裁罰準則裁罰10萬元；廢棄物部分也查獲有違規露天堆置、廢棄物管理疏漏未即時清理、申報聯單作業缺失及與許可計畫書內容不符及違規收受植物性廢渣等情事，均依違反廢清法告發處分。

環保局指出，為杜絕環境污染，已針對欣農農牧周邊民眾陳情熱區地點及風向等資料劃設「巡查熱區」，除設置微型感測器進行24小時監控，並成立專案小組，針對空氣污染、水污染及廢棄物三大面向同步稽查，從各項許可內容及空污設施是否落實操作、污染物收集、廢棄物貯存地點到申報資料查核，全面落實穿透式管理。

至於欣農好肥料公司，環保局進一步說明，該公司於107至108年間即因涉及食品加工污泥非法處理案，經環保局蒐證後由法院判刑確定。環保局對累犯業者將採取最高標準監控，不容許土地遭受二次污染；因查獲該公司違法堆置食品加工污泥並不實申報，負責人涉及廢棄物清理法刑事責任，已由環保局配合地檢署、警察局及環境部移送法辦，關閉該公司廢棄物收受權限並已歇業。