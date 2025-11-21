南市環保局鎖定廢棄物棄置涉案者 發現涉刑事或重大違規立即廢止清除許可

南市環保局稽查人員對棄置物啟動查辦程序，透過破袋檢查、清運車輛軌跡勾稽與監視器比對鎖定棄置涉案者。（記者李嘉祥攝）

▲南市環保局稽查人員對棄置物啟動查辦程序，透過破袋檢查、清運車輛軌跡勾稽與監視器比對鎖定棄置涉案者。（記者李嘉祥攝）

高雄月世界風景區遭棄置大量廢棄物，有關臺南市相關線索，市府環保局立即啟動查辦程序，透過破袋檢查、清運車輛軌跡勾稽及監視器比對等多重證據鏈，迅速鎖定善化區某清除業者涉有重大嫌疑。環保局嚴正表示，面對日益嚴峻的垃圾處理挑戰，市府以主動積極態度因應，對環境犯罪零容忍，凡涉刑事或重大違規者，一律依法立即廢止清除許可，不留模糊空間，城西焚化爐更新工程預計於明年上半年完工，處理量能將明顯提升。

廣告 廣告

環保局長許仁澤表示，市府每年均針對轄內清除機構展開全面稽查，持續建置車輛GPS勾稽監控系統，即時掌握清運動態，114年迄今已建置7處電子圍籬勾稽點，嚴防跨區棄置，加強道路攔檢，並列管27件車輛軌跡異常案件，一旦查獲非法棄置或申報不實，將立即廢止清除許可證，自112年迄今已廢止17 家，也再次警告業者不要心存僥倖，市府守護環境的決心不容挑戰，會以最強勢、最果斷的執法力道守護環境。

環保局也說明十七日接獲高雄市通報後，臺南市立即派員前往支援查核，稽查人員全程戴上手套逐袋檢視垃圾內容，確認部分廢棄物產源指向善化區，經擴大調閱清除車輛行駛軌跡及監視器影像後，已鎖定特定清除業者，並已將完整證據移送地檢署偵辦，務求徹查到底。

許仁澤局長進一步說明，目前全台焚化爐陸續進入歲修與改建期，各縣市普遍面臨處理量能不足的壓力，臺南市自109年即超前啟動城西焚化爐更新工程，成為全台最早投入焚化爐更新的縣市，並同步規劃備援處理量能，目前進度已突破九成，完工後將大幅提升處理能力，優先處理本市垃圾，對提升整體垃圾處理能量助益甚大。

許仁澤局長強調，隨著觀光人口逐年增加，臺南垃圾量亦同步成長，市府除透過促參方式加速城西更新爐興建，也持續強化垃圾強制分類稽查、推動廢棄物再利用及廚餘堆肥品牌化等措施，全面朝循環經濟與永續環境穩健前進。