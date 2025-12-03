南市環保教育園區 藏金閣榮獲環教設施場所評鑑優良





臺南市環境教育設施場所目前有26處，今年有4處參與環境部環境教育機構及設施場所評鑑，其中臺南市環保局管理的「臺南市環保教育園區—藏金閣」自全國 34 處參評單位中脫穎而出，榮獲優良殊榮。

南市今年度受評的4處環境教育場所皆為合格單位，除了臺南市環保教育園區及曾文水庫是第3次接受評鑑外，還有長榮大學國際珍古德根與芽生態教育中心、牛埔泥岩水土保持教學園區是首次受評。每個場域都提供了各具特色的環教戶外學習課程活動，鼓勵民眾可多加前往環境教育設施場所，藉由體驗、探索、感受的過程，在互動中發現環境學習的多樣風貌。

廣告 廣告

藏金閣園區位於東區、鄰近市定古蹟「原臺南州立農事試驗場宿舍群」，為全國首座活化閒置建築打造的環境教育場域。除提供戶外教學外，也持續推出各式環境教育DIY課程及主題性活動，園區課程包含廢棄物回收DIY、廢棄物藝術化、二手書裝扮技巧、廚餘變黃金、再生皂DIY、玻璃砂水耕盆栽、環保風車、盆器再利用DIY、保麗龍網套DIY等，課程相當多元，平均一年吸引超過700人次參加。

環保局代理局長許仁澤表示，此次獲獎是對環保局推動環境教育與資源循環的肯定。未來將持續精進課程、深化循環再生示範，並與社區、學校及團體合作，讓永續行動更貼近日常生活。

更多新聞推薦

● 中國嗆台灣沒有外交部長 林佳龍：我就在這裡