南市環保績優團隊表揚 長榮大學河川巡守隊甲等獎表現優異





為鼓勵推動永續水環境治理及社區參與有功團體和志工、義工，台南市政府舉辦114年環保績優表揚活動，共頒發12個獎項，長期守護二仁溪的長榮大學河川巡守隊榮獲水環境守護志工隊甲等獎，表現優異。長榮大學USR計畫綠色大武崙社區推動辦公室輔導成立的巴克禮紀念公園水環境守護志工隊也由副秘書長殷世熙授旗，加入台南市河川守護工作隊伍行列。

此次環保績優表揚有12名長青志工、115名績優環保志義工、10名績優環教志工、23區績優環保志義工中隊、13隊績優水環境守護志工隊及8隊榮獲金水獎的水質監測隊伍。另有2所獲台美生態學校綠旗認證學校、9所銀牌認證學校、9個推動環境教育績優單位及59家綠色採購績優企業、2隊新成立的水環境守護志工隊授旗。

廣告 廣告

台南市府表示，目前有614隊環保團隊、環保志工及義工超過2萬6千名，舉辦表揚活動是向長期投入環境保育的志義工、民間企業、學校及團體致上誠摯謝意。此次世界水質監測競賽歷時1個月，參賽隊伍運用簡易水質監測工具，針對河川、埤塘及海域進行水質監測，並依監測筆數、成果，回傳完整度、出勤情形、競賽心得及多項加分指標進行綜合評比。

長榮大學河川巡守隊主要由永續發展國際學位學程的國際學生組成，隊員們積極投入水質監測、淨溪與淨灘行動，並結合課程學習、教育訓練與宣導活動，將水環境守護理念落實於校園與社區。團隊也串聯巴克禮紀念公園場域與在地志工資源，推動水環境生態導覽、解說與調查工作，展現國際青年參與在地水環境治理的行動力。

長榮大學河川巡守隊參與114年台南市水環境守護志工隊補助及績優獎勵計畫評選，於44隊水環境守護志工隊榮獲甲等獎，表現亮眼。河川巡守隊長Wilson表示，透過參與河川巡守工作，不僅提升領導能力與團隊合作精神，也深入理解台灣成熟的水資源管理及社區參與式監測模式。期許未來能將這些經驗帶回非洲家鄉，推動水質改善與永續水資源管理。

長榮大學USR計畫綠色大武崙社區推動辦公室輔導成立的巴克禮公園水環境巡守志工隊，由副秘書長殷世熙於表揚活動授旗，志工隊紀西花與黃泰誠2位志工代表接受隊旗，象徵新隊伍的正式啟動。未來將持續投入巴克禮公園水域巡查、水質監測、生態守護及環境教育工作，進一步擴大市民參與水環境保護的行動能量。

更多新聞推薦

● 討論大巨蛋整修遭黃瓊慧批「瘋了」 桃市府：只會攻擊深表遺憾