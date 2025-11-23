南市環局推府城建城300特展

南市環保局「從府城三百到淨零未來」特展啟動，邀民眾一起思考從生活中邁向淨零永續下一步。



臺南市政府環保局首次與iF300辦公室、臺南市美術館及市府文化資產管理處合作，結合文化歷史與環保淨零主題，於美術館推出「iF300+1府城建城三百年－昔年·今年·來年」特展，展期至十二月十四日，以三百年城市發展為軸，回望歷史、連結當代並展望未來；市長黃偉哲邀請市民踴躍參觀，共同思考臺南邁向淨零永續的下一步。

環保局長許仁澤表示，淨零不是抽象目標，而是日常小選擇累積而成，展覽跨越文化、歷史、藝術、環保及社群等多元議題，以「環保生活」為起點，打造全民皆可參與的體驗式淨零教育場景，透過交通、飲食、購物三大生活主題，讓觀眾在互動體驗中理解碳排放與日常行為的連結並化為行動。

許仁澤局長指出，展區設置的「我的城市願景牆」邀請市民寫下對永續未來的想像，將成為臺南未來政策規劃與教育推廣的重要參考，另展期間十二月六日、十三日的指定時段也開放民眾體驗新開發的淨零桌遊與網頁遊戲。