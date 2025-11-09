南市環局深化列管工廠查核力度

南市環保局深化列管工廠查核力度，檢測、勾稽雙管齊下，空污費追繳不漏網。



（記者李嘉祥攝）

臺南市政府環保局今年持續針對列管工廠展開深入查核，透過原物料抽測、發票與憑證勾稽比對等方式確保空污費申報資料真實無誤，讓污染排放與應繳費用更貼近實際情況，並促使業者正視環保責任、共同維護空氣品質。

南市環保局自去年至今年共抽測工廠樣品八十六件，其中五十五件實際污染物含量與申報數據差異達十%以上，向業者追繳一百四十九點五萬元空污費；另也針對發票、原物料進出紀錄等資料與申報資料交叉比對，發現部分業者有低報排放、規避繳費疑慮，經持續調查蒐證，成功追繳五千六百萬元。

環保局長許仁澤表示，環保局積極推動污染源集氣改善與減量措施，今年針對多家工廠進行集氣系統調查，並邀請專家學者輔導，協助強化設備效能與製程改善，降低污染危害並減少不必要的能源消耗，未來會持續深化查核力度，呼籲工廠應如實申報原物料使用量與污染物種類，以落實污染者付費原則。