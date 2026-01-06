南市環局說明廚餘處理收費辦法 依法辦理、資訊公開

南市環保局說明廚餘進場處理費收費辦法，強調依法辦理、資訊公開透明，收費標準合理反映實際處理成本及兼顧產源負擔與環境。（記者李嘉祥攝）

針對近日外界關注廚餘處理費用議題，臺南市政府環保局6日對外說明及澄清，強調市府收運及收費機制均依法辦理、資訊公開透明，收費標準係合理反映實際處理成本，同時兼顧產源負擔與整體環境品質，並非外傳高額費用，特透過具體數據說明實際產出量與成本結構，期盼讓業者及市民清楚了解實況，避免因資訊落差產生誤解。

環保局長許仁澤表示，目前廚餘進廠處理係以每桶約200公升、每公升3元計算，平均每家餐館每月廚餘處理費約4200元，換算進廠處理費每日僅約140餘元，與外界傳言每公升8元的說法明顯不符；市府訂定的費用均係依實際處理成本核算，並未額外加重業者負擔。

許仁澤局長指出，市府秉持協助業者妥善處理廢棄物立場，只要符合相關規定，廚餘均會依程序收運處理，絕不會巧立名目增加負擔；部分民間清運業者因包含清運、人力、車輛及管理等費用，向業者收取的清運費用可能高達每公升8元以上，其計價基礎與市府進廠處理費用性質並不相同，不宜混為一談，相關收費均有法規依據及數據可供檢視，民眾如有疑問可撥打專線0905016392洽詢，呼籲外界勿輕信未經查證的訊息。

許仁澤局長也強調，環保局會持續掌握進廠處理量能與單價，確保資訊公開透明，也呼籲業者與市民從消費、流通及烹飪三大面向落實惜食行動。消費端應從源頭減量，避免剩食產生；通路與販售端則透過媒合食物銀行等機制，延續食材使用價值；烹飪端推廣「全食物飲食」與「全蔬果利用」，善用食材各部位製作營養料理，以實際行動減少廚餘產生，降低重量計費與處理負荷。