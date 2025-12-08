南市環教園區藏金閣獲環部評定優良

南市環保教育園區藏金閣榮獲環境教育設施場所評鑑優良，副局長陳幸芬代表出席領獎。（記者李嘉祥翻攝）

▲南市環保教育園區藏金閣榮獲環境教育設施場所評鑑優良，副局長陳幸芬代表出席領獎。（記者李嘉祥翻攝）

臺南市有廿六處環境教育設施場所，今年有四處參與環境部環境教育機構及設施場所評鑑，其中環保局管理的「臺南市環保教育園區－藏金閣」自全國卅四處參評單位中脫穎而出榮獲優良殊榮。

市長黃偉哲表示，藏金閣園區為全國首座活化閒置建築打造的環境教育場域，除提供戶外教學，也持續推出廢棄物回收或藝術化、廚餘變黃金、環保風車等多元環境教育手作課程及主題性活動，每年平均吸引逾七百人次參加；藏金閣師傅並以巧手重現舊傢俱風華，歡迎大家踴躍參與導覽與手作課程。

環保局長許仁澤指出，環保教育園區及曾文水庫第三次接受評鑑，長榮大學國際珍古德根與芽生態教育中心、牛埔泥岩水土保持教學園區則是首次受評，鼓勵民眾藉由體驗、探索、感受的過程，在互動中發現環境學習多樣風貌；獲獎是對環保局推動環境教育與資源循環的肯定，未來會持續深化循環再生示範，與社區、學校及團體合作，讓永續行動更貼近日常生活。