南市生不如死 成超高齡社會

記者林雪娟∕台南報導

少子化、高齡化，導致台南市人口數，近年呈現微幅下降趨勢。台南市一一四年人口數出爐，總人口數一八五萬兩千餘人，相較一一三年，減少六千餘人；新生兒人口數相較前年，也減少近兩千人，「生不如死」，已經成為常態，長者比例突破兩成，讓台南正式邁入「超高齡社會」。

根據最新人口資料，台南市一一四年人口數一八五二四七七人，相較前年，一八五八六五一人，減少六一七四人；少子化下，去年出生數只有七一五四人，較前年九０六九人，減少一九一五人；而人口不斷老化，去年死亡數一七六三五人，較前年一七四０七人，增加二二八人，而近五年來，六十五歲以上長者比率不斷攀高，從一一０年的三十二萬兩千餘人，至去年，大幅攀升至三十七萬九千餘人，比例也從百分之十七，拉高至突破兩成，等於每五人，就有一人是長者，也讓台南正式成為「超高齡化社會」。

而區域發展也相當明顯，人口成長數前三名分別為安平、歸仁和安南區，其中安平成長近千人，可看出區域發展跟著行政重心和科技周邊發展；三十七區，也有地方相當悲情，相較去年和前年出生成長數，龍崎、左鎮區為新生兒倒數前二區域，都只有個位數；其中龍崎出生人口只有六人、左鎮區為七人，至於倒數第三名的大內區則為十八名新生兒。

台南市人口數最多的三區，為永康、安南和東區，其中永康、安南區人口微幅上漲，東區則略減，其中永康人口數二十三萬餘人，安南區則守住二十萬人口大關。